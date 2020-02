'As conquistas precisam ser colocadas em prática', afirma Péricles

Amazonas - "É necessário manter vigilância sobre tudo o que foi construído em 2019. Foi ano de muito trabalho e de conquistas que precisam ser colocadas efetivamente em prática tanto na saúde, quanto na educação, infraestrutura e segurança pública. Estou otimista, principalmente por enxergar carinho e investimento do governo federal para melhorar o nosso Amazonas".

A afirmação é do deputado estadual Delegado Péricles, durante a abertura do ano legislativo, na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). O parlamentar reforça, ainda, continuidade ao trabalho de mediação junto aos governos estadual e federal para obtenção de recursos ainda mais significativos para o Estado.

Entre as questões que tiveram atuação decisiva do deputado no último ano, Péricles reforça o Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública Regional Norte (CIISPR-Norte). "Conquistamos o título e estrutura de sede da Região Norte e agora precisamos de fato utilizar toda essa tecnologia e concentração de especialistas no assunto para garantir o que nossa população necessidade: excelência na segurança, prestação de serviços resultantes de gestão efetiva", afirmou. Péricles também afirma que reforçará ainda mais o trabalho para conquistar e visualizar mudanças nas polícias. "O governo federal confirmou investimento para a implantação do sistema de Procedimento Policial Eletrônico (PPE). É o aprimoramento do sistema hoje utilizado por delegacias do nosso estado. É o real compartilhamento de informações tendo como objetivo o combate à criminalidade. O governo estadual concordou com a implementação. Este ano deve ser de efetivação de tudo isso. Quem ganha é a nossa população", continuou.

Péricles ressaltou, ainda, seu maior estreitamento e trabalho junto ao governo federal no que diz respeito ao andamento das obras na BR-319. "Estamos em processo de licitação e liberação do trecho do meio. O presidente Jair Bolsonaro já sinalizou total apoio para o andamento da obra e consequente benefício econômico para nossa região e eu acredito nisso. Estarei vigilante e atuante", garantiu o parlamentar.

Quanto ao trabalho legislativo da Casa, Péricles afirma que projetos iniciados no último ano devem tomar formato ainda mais aprimorado neste ano. Sob o comando do deputado, a secretaria geral iniciou o despacho de processos no formato digital e a Comissão de Constituição Justiça e Redação (CCJR) deu início às reuniões virtuais. "Sempre fui defensor da utilização da tecnologia como aliada seja de qual for o segmento. Não poderia deixar comissões sob minha gestão sem colocar isso em prática. Este ano avançaremos mais. É a otimização de tempo, recursos e, principalmente, o aprimoramento de questões e discussões em prol da população", concluiu.