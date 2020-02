Governador de Roraima 'lança' Josué Neto como pré-candidato a prefeito

Neste sábado (8), o governador de Roraima, Antonio Denarium (PSL), 'lançou' a pré-candidatura do deputado estadual do Amazonas, Josué Neto (PSD), a prefeito de Manaus. A declaração ocorreu durante um evento realizado em Boa Vista para a coleta de assinaturas para a criação do partido Aliança Pelo Brasil, do presidente da República Jair Bolsonaro.

Em vídeo, Denarium apresenta o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) e diz: "Se Deus quiser, o Josué, que será o nosso prefeito de Manaus". O governador roraimense ainda afirma que o Aliança Pelo Brasil será o único partido com os princípios que importam, "Deus, pátria e família".

"O governador Antônio Denarium é alguém muito próximo do grupo político do presidente Jair Bolsonaro, um dos governadores mais próximos do dele. Por isso fiquei muito feliz e lisonjeado com o comentário do governador", disse Josué Neto.



De acordo com a assessoria do parlamentar, o deputado ainda não se manifestou oficialmente sobre a pré-candidatura, mas concorrer ao cargo de prefeito é uma vontade dele, repetida à imprensa e ao público em diversas ocasiões. A candidatura depende da criação do novo partido e da decisão do presidente da República. A assessoria também enfatiza que Josué Neto apoia a criação da Aliança pelo Brasil independente de ser ou não o indicado do partido (quando for criado) para concorrer às eleições.

Em novembro de 2019, o presidente da Aleam chegou a dizer que abandonaria a disputa pela Prefeitura para se dedicar exclusivamente ao cargo que ocupa na Assembleia.

Veja o vídeo com fala do governador de Roraima: