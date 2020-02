Álvaro Campelo busca melhorias para o setor primário

Amazonas -O deputado estadual Álvaro Campelo (Progressistas), acompanhado de agricultores de Iranduba, reuniu-se com o diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), Flávio Antony Filho, para tratar das dificuldades que os produtores e feirantes do município estão passando.

O prejuízo acontece no escoamento de suas produções, na dificuldade no acesso aos ramais do Chisa, Estrada da Várzea, Santo Antônio, Laguinho e Km 27. Além disso, também foram discutidas alternativas para o crescimento do setor primário na região, bem como, a reativação da Central de Abastecimento.

O agricultor Adalberto Araújo avaliou a reunião como sendo bastante proveitosa, porque serviu para esclarecer questões importantes e obter respostas positivas sobre o setor na região. “Acompanhados do deputado Álvaro Campelo, estamos aqui na sede da ADS e pudemos perceber a disponibilidade do presidente Flávio Antony, que ouviu nossas reivindicações e entendeu nossas dificuldades. Também é importante falar do apoio que o Governador tem nos dado, e com certeza vamos levar esse recado para todos os agricultores e feirantes de Iranduba”, disse Adalberto.

O deputado destacou que é fundamental o apoio cada vez maior ao setor primário, como forma de gerar emprego e renda para as famílias do interior. “Fui procurado pelos produtores de Iranduba, que estão tendo dificuldades para expor seus produtos na Central de Abastecimento do município. Também apresentaram outras demandas, como algumas vicinais que precisam de reparo e, obviamente que um ramal sem condição de trafegabilidade dificulta o escoamento dos produtos. Outra questão importante é a divulgação das feiras itinerantes, que é fundamental para atrair o público”, afirmou o parlamentar.

O presidente da ADS destacou a importância da reunião. “É muito importante esse contato direto entre parlamento, executivo e agricultores para fortalecer e ampliar a produção nos municípios do interior. Hoje, nós avançamos no sentido de que as associações e cooperativas de Iranduba e produtores individuais demandarão, através de ofício, quais são os ramais e vicinais que estão em situação mais crítica e vamos tentar dar o encaminhamento, através do programa SOS Ramal. E para a Central de abastecimento, ficou decidido que, juntamente com o deputado Álvaro, que vai ser o grande capitão desse barco, nós vamos tentar reativar a Central de Abastecimento, juntamente com a Secretaria de Produção, IDAM e ADAF”, disse.

Atualmente, Álvaro Campelo é o responsável pela interlocução entre o setor primário e o Governo. A missão foi dada ao parlamentar pelo vice-governador do Estado, Carlos Almeida, em uma reunião na sede da Colônia de Pescadores de Itacoatiara, em dezembro de 2019.