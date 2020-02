'Quero entregar a cidade sem dívidas', diz Arthur sobre fim da gestão

Arthur Neto durante o discurso | Foto: Leonardo Mota

Manaus - O prefeito Arthur Virgílio Neto abriu o ano legislativo 2020 com leitura da mensagem governamental e o balanço dos quase 8 anos de gestão, na manhã desta segunda-feira (9), na Câmara Municipal de Manaus (CMM), localizada na rua Padre Agostinho Caballero Mar, Santo Antônio, Zona de Manaus.

Em discurso, o prefeito fez uma avaliação sobre a gestão durante esses anos e destacou algumas ações como melhorias na saúde, devido a aquisição de medicamentos e equipamentos e outras ações, na educação básica, com o aumento do índice de aprovação e a conquista do 9º lugar no ranking das cidades com melhor desempenho nas escolas públicas.

Na infraestrutura, com a entrega de grandes obras e a execução de programas como o “Requalifica” e tapa-buracos, nas questões ambientais, com a execução do maior programa de plantio que estimulou o cultivo de mais de 500 mil mudas

Na habitação, com o programa “Minha Casa, Minha Vida”, do governo federal, que entregou mais de 200 apartamentos populares na Zona Leste e a organização financeira da capital. “Eu quero entregar a cidade sem dívidas”, diz o prefeito sobre seus planos para o último ano de gestão.

Durante a coletiva de imprensa, Arthur afirmou que irá volta à CMM no final do ano para o balanço de 2020. “A mensagem que deixo é do respeito ao legislativo, do respeito à Câmara Municipal, e as pessoas que o povo designou para fiscalizar os trabalhos da prefeitura, apoiando ou criticando. Vou fazer uma declaração inédita, além de cumprir essa obrigação agradável anual de ler a mensagem a Manaus, no final do ano, alguma data que seja marcada pelo presidente Joelson, comparecerei à casa para falar de 2020, fazer o balanço mostrando dados, o que vai ficar no cofre, que foi gasto, investido, dívida, tudo. ”, completa Arthur Virgílio.

O prefeito ainda citou os avanços na revitalização e ressignificação de importantes espaços públicos que incentivam o turismo na capital devido a modernização dos lugares. “Nem o Rio de Janeiro tem mais de 50 mil pontos de LED”, comenta.

Alguns projetos já estão sendo realizados e trouxeram resultados de melhoria para a capital, mas algumas ações delineadas pela equipe técnica ainda estão em andamento com previsão para termino junto com o fim da gestão de Arthur.

“Entregar os dois anéis diários, do Manoa e Constantino Nery, fazer mais e mais ‘Requalifica’. Já estamos projetando o oito e vamos terminar talvez no nove ou dez ”, completa.

Eleições

Arthur declarou que ainda não tem um candidato para sua sucessão. “Se eu entrasse nesse jogo eleitoral eu perderia tempo e acabaria meu próprio governo. Eu tenho que esticar meu governo para realizar todos os projetos desenhados pela minha equipe técnica. ”, diz.