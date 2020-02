Vereadores participarão de painel interativo anticorrupção

Manaus - O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Joelson Silva (PSDB), recebeu nesta terça-feira (11/2), no gabinete da presidência, o vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem), Victor Gonzales, que esteve na CMM para trazer um convite para que aos parlamentares.

O evento Painel Interativo como o tema Anticorrupção e Compliance, na próxima quinta-feira (14/2), no auditório da Federação das Industrias do Estado do Amazonas (Fieam), a partir das 14h.

Joelson Silva aceitou o convite e confirmou presença no evento juntamente com os vereadores Chico Preto (DC), Hiram Nicolau (PSD), Marcel Alexandre (PHS), Isaac Tayah (DC), que também participaram da reunião.

“Todos nós precisamos estar envolvidos com a causa do combate a corrupção e nós iremos participar desse evento. É um assunto importante que faz parte da nossa conduta diária na vida pública e vamos lá verificar no que podemos melhorar ainda mais”, disse Joelson Silva.

O vice-presidente da CDL Jovem, Victor Gonzales, informa que o painel contará com a participação de Jaime Benchimol, presidente do Grupo Fogás; Alfredo Menezes, superintendente da Zona Franca de Manaus (Suframa), Romero Reis, diretor-presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Manaus (Codese), e ainda, do especialista e mestre em Direito Civil, Doutor Jorge Sanchez.

“Será um evento no qual estarão reunidas pessoas interessadas em discutir o combate à corrupção no Brasil e a participação e contribuição dos vereadores é fundamental. Estamos muito satisfeitos, pois o presidente nos recebeu e de pronto confirmou sua participação e a de outros vereadores também”, comemorou.

Victor explicou que o objetivo do painel é promover uma reflexão sobre alguns dos principais aspectos da Lei 12.846/2013, a Lei Anticorrupção, identificando seus impactos na atividade de Compliance na administração pública