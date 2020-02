‘Desobediência partidária’ motiva expulsão de Dermilson

Manaus - A expulsão do deputado estadual Dermilson Chagas (Sem partido), da legenda partidária ‘progressistas’, (antigo PP) foi anunciada pelo presidente do partido no Amazonas, o deputado federal Atila Lins (Progressistas). A expulsão ocorreu durante o expediente da mesa diretora, na manhã de ontem (11) e deve ser enviado para chancela do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o deputado estadual Josué Neto (sem partido).

Na justificativa de Átila Lins, o parlamentar Dermilson teria desobedecido as orientações pragmáticas do partido e representava votos e atitudes, que não seguiam o estatuto do partido.

Em defesa, Chagas afirma que sua remoção da legenda, trata-se de ‘retaliação direta’, pois sempre foi oposição ao governo. Ele ainda garantiu que a jurisprudência deve auxilia-lo a manter seu mandato. “Estou tranquilo pois existem jurisprudências capazes de me manter no cargo. Hoje minha atuação dentro da Aleam, acarretou essa expulsão, mas ainda tenho tempo para pensar e decidir por um novo partido”, comentou Chagas.