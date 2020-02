Deputado apresenta PL que cria oportunidade de emprego para jovens

Roberto Cidade analisou os altos índices de desemprego, gerado pela crise econômica do país | Foto: Divulgação

Manaus - A proposta de Lei apresentada à Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), pelo deputado Roberto Cidade (PV), cria o programa ‘Oportunidade Jovem’. A medida pretende criar oportunidades de empregos aos jovens do Estado.



Roberto Cidade analisou os altos índices de desemprego, gerado pela crise econômica do país, para construir a proposta em tramitação na Aleam.

“Apresentamos esse projeto com o intuito de incentivar o emprego, através de mão de obra qualificada, a qual será oferecida pelo programa e assim encorajar os empregadores a contratarem os jovens que fazem parte do programa, especialmente, os de famílias com maior vulnerabilidade social. Dessa forma estaremos contribuindo também com a economia do estado”, defendeu.

Segundo o projeto, poderão ser contemplados com o programa jovens de famílias de baixa renda, de idade entre 15 e 29 anos e residentes em todo o Amazonas.

Saiba mais

No artigo 3• o PL trata sobre as condições, as quais, o beneficiário tem que atender para se habilitar ao programa, entre eles, estar estudando em escola vinculada ao sistema nacional de ensino ou matricular-se obrigatoriamente no período letivo, não estar recebendo seguro-desemprego, entre outros.

Já o artigo 5• define que caberá ao Poder Executivo estabelecer as normas e procedimentos para a implementação, controle, acompanhamento e fiscalização do programa.

Para o deputado não cabem mais ações isoladas para o desenvolvimento do país.

“Temos que elaborar políticas públicas amplas e abrangentes que possam garantir, de fato, qualificação, emprego e renda aos amazonenses”, finalizou.

*Com informações da Assessoria