'Existe ineficiência, mas temos que identificar e sanear'

EM TEMPO - Quem são os auditores fiscais da Secretaria de Fazenda do Amazonas e por quais atividades eles são responsáveis?

Eliezer Aquino - Os auditores fiscais são servidores públicos estaduais responsáveis pela realização das receitas públicas previstas na lei orçamentária anual de modo a garantir o ingresso dos recursos necessários para serem aplicados nos serviços públicos diversos como Saúde, Segurança, Educação, Transporte e a realização de investimentos em infraestrutura que o Estado precisa implementar. Esse é o papel do auditor fiscal estadual e, de maneira complementar, o combate a evasão fiscal no sentido de coibir a fuga de recursos estaduais.





EM TEMPO - De qual forma o Sindifisco-AM se conecta com à sociedade, além da atividade-fim realizada pela categoria?

EA - O Sindifisco-AM possui em sua atual estrutura a Escola de Administração Tributária (Esata). Ela é mantida pelos auditores fiscais de tributos estaduais e tem o objetivo de aproximar a categoria da sociedade propondo a discussão do debate de temas de natureza tributária. Estes temas implicam na vida dos auditores fiscais, do empresariado como um todo, os operadores do Direito Tributário no Estado, economistas que operam a legislação relativa aos benefícios fiscais do Polo Industrial de Manaus e a distribuição de conhecimento à classe universitária, especialmente para os universitários da área de contabilidade e administração. A ideia da nova diretoria da Esata para o primeiro semestre de 2020 é propor temas que estão na pauta do Congresso Nacional, do Governo Federal e do Estadual, como a questão da Reforma Tributária. Pretendemos no final de março realizar um seminário sobre a Reforma Tributária trazendo personalidades políticas e empresariais para a discussão da matéria. Do ponto de vista da capacitação e da distribuição de conhecimento pretendemos também tratar da recente sentença do Supremo Tribunal Federal, que considerou crime de sonegação fiscal o devedor de Imposto sobre Circulação de Mercadoria (ICMS) junto ao fisco estadual. É uma matéria extremamente sensível tanto para o fisco quanto os contribuintes em geral e nós podemos dar à luz sobre esse tema no sentido de trazer mais esclarecimentos tanto para a classe de auditores fiscais quanto para os diversos ramos de contribuinte de ICMS.

EM TEMPO - E qual é a programação para os cursos que serão oferecidos?

EA - No âmbito da capacitação dos auditores fiscais, estamos em preparativos adiantados para, na segunda quinzena de abril lançarmos um curso de atualização sobre o Auditoria Contábil Digital de modo a atualizar a formação do nosso corpo de auditores fiscais associados. Também é objetivo da escola, ainda para o primeiro semestre, o lançamento de um curso sobre Análise de Balanço destinado tanto para auditores fiscais como também para operadores da área financeira, contadores, administradores e gestores. Como se vê, a Escola de Administração Tributária na sua atuação pretende tanto tratar da capacitação dos seus mantenedores, que vêm a ser os próprios auditores fiscais, mas também abrir suas portas para a Sociedade como todo de forma a atuar na distribuição do conhecimento.

EM TEMPO - O senhor pode dar um panorama da realidade da atividade fiscal no estado neste momento em que o senhor assume o Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado do Amazonas (Sindifisco-AM)?

EA- As condições de trabalho do auditor fiscal são precárias, carecem de estrutura, segurança e recursos humanos. Por anos a fio o Sindifisco-AM tem pleiteado investimento na estrutura que o auditor fiscal necessita para realizar seu trabalho, mas a justificativa é a falta de recursos e o desempenho de receita tributária apresentada no ultimo exercício de 2019 dá de um aumento substancial das receitas próprias do Estado sendo necessário portanto a revisão ou a atenção a investimentos da infraestrutura de que preconiza o sistema de fiscalização e arrecadação de tributos no Estado. Precisamos de estrutura, condições de trabalho, tecnologia, estruturação dos postos fiscais com equipamentos de comunicação de movimentação de mercadoria e de abordagem de carga, que circulam entrando ou saindo do Estado. Investir em instalação de scanner e balança e veículos próprios para a atuação do auditor fiscal. Em termos de recursos humanos, na nossa pauta está a reivindicação de concurso público para completar o quadro deficitário de auditores fiscais da Sefaz-AM, aproximadamente 400. Continuaremos cobrando essa concretização do concurso pelo Governo do Estado nesse sentido.

EM TEMPO - Existe alguma pauta sindical relacionada a essa questão da segurança da atividade do fiscal?

EA - Um outro problema da nossa realidade atual é a necessidade do auditor fiscal de tributos no Amazonas ter mais segurança jurídica para atuar, o que seria resolvido com a Lei Orgânica do Fisco, uma das nossas principais pautas de reivindicações. A garantia para atuarmos sem amarras e com autonomia. O auditor é um servidor de carreira do Estado e não de governo e isso precisa ser concretizado pela Lei do Orgânica do Fisco que estabelecerá as prerrogativas do auditor fiscal de tributos.

EM TEMPO - Quais as consequências dessa ausência de investimento na atividade do auditor fiscal?

EA - Por exemplo, o Polo Industrial de Manaus (PIM) faturou no período de janeiro a outubro de 2019 o valor referente a R$ 86 bilhões, o que representa um crescimento de 11,57% em relação ao faturamento obtido no ano de 2018. Existe o faturamento das mercadorias que são produzidas aqui e remetidas para fora do Estado, hoje não existe nenhum tipo de controle fiscal. É uma riqueza formidável, mas é um recurso que o Fisco do Estado não controla porque não tem essa estrutura necessária.

EM TEMPO - Quais as principais dificuldades da atuação do Sindifisco-AM?

EA - São vários os desafios dentro da atividade sindical. Em especial para nós, servidores públicos e auditores fiscais. Estamos enfrentando o perigo de uma Reforma Administrativa, onde o Governo Federal está trabalhando a flexibilização da redução salarial em virtude da redução de carga horária. Isso é um risco. O governo federal tem dito que essa situação vem para adequar aos novos servidores, mas é uma incógnita. É uma preocupação porque não se vê dentro dessa discussão a definição de parâmetros. Como tirar essa estabilidade do servidor se o governo federal não recolhe FGTS? Não temos FGTS, não temos securitização em função da perda da função. Uma gama de situações que podem pesar para o servidor público.

EM TEMPO - Existem consequências da ação do governo federal em relação à Reforma administrativa?

EA - Tanto os sindicatos estaduais quanto a federação nacional estão atuando na defesa dos interesses da classe. Precisamos ficar atentos a essa reforma, a prática da redução do Estado implica em reduzir recursos humanos. O Estado é uma figura empírica e formado por servidores públicos em diversas áreas de atuação. Nessa visão neoliberal de Estado Mínimo podemos ter uma precarização dos serviços públicos, principalmente na Saúde, Segurança e Educação refletindo nos serviços que o Estado constitucionalmente tem de oferecer à população. Não vamos defender o errado, existe ineficiência, existe desperdício, mas tem de se identificar e sanear. Quero dizer que tem segmentos da atividade do serviço público que podem estar com excedente de recursos humanos e em outros carentes, precisamos buscar essa eficiência por meio de reorganização, mas não cortando direitos e conquistas do servidor público.

EM TEMPO - O que o senhor achou da declaração do ministro Paulo Guedes, que recentemente comparou os servidores a “parasitas”?

EA - Pessoalmente entendo a atitude do ministro Guedes como desrespeitosa, principalmente em relação aos auditores fiscais, que garantem a arrecadação de recursos para benefícios à Sociedade. Somos uma categoria estratégica para o funcionamento da máquina pública e para a construção de um país mais igualitário. Em nível nacional, a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco), a qual estamos filiados emitiu uma nota de repúdio e o Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado (Fonacate) protocolou na última terça-feira (11), uma representação na Comissão de Ética da Presidência da República (CEPR) contra o ministro Paulo Guedes.