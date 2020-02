Ricardo Nicolau anuncia 'Pra Frente, Manaus'

Manaus - O deputado estadual Ricardo Nicolau (PSD) anunciou nesta quinta-feira, 13 de fevereiro, seu projeto suprapartidário intitulado 'Pra Frente, Manaus' para montar um planejamento com soluções viáveis para a cidade em temas como saúde, educação, trânsito, mobilidade urbana e segurança pública. A ideia é envolver a população, técnicos de diferentes áreas e a classe política numa ampla discussão participativa.

Da tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o parlamentar afirmou que o projeto será a sua contribuição técnica para as eleições deste ano. “Os políticos tradicionais costumam iniciar o ano eleitoral com acordos partidários e esquecem de, primeiramente, discutir um projeto viável e ‘pé no chão’ com a população. Por isso, quero contribuir para esse processo eleitoral que se avizinha”, declarou.

De acordo com Ricardo Nicolau, o 'Pra Frente, Manaus' entrará em ação por meio de consultas abertas e debates nas redes sociais e de encontros públicos temáticos por toda a cidade. “Manaus não precisa de propostas mirabolantes, disputas insanas. Manaus precisa de respostas rápidas e consistentes. A nossa preocupação agora é apresentar um projeto viável para a Manaus do futuro”, frisou.

O deputado, que é empresário e gestor na área da saúde, disse que reunirá suas experiências pessoais nos setores público e privado na construção do planejamento. “Por que a iniciativa privada pode planejar e ter metas e o poder público não pode? Este projeto é justamente para evitar que candidatos ganhem uma eleição sem planejar, sem discutir alternativas com a sociedade”, destacou.

Bandeiras

Aos colegas parlamentares, o deputado Ricardo Nicolau fez um resumo das principais bandeiras temáticas do 'Pra Frente, Manaus'. “Este projeto pretende dar continuidade ao que está dando certo na prefeitura e, ao mesmo tempo, melhorar tudo aquilo que ainda é necessário”, enfatizou.

Na saúde, o parlamentou citou a ampliação da cobertura populacional de saúde básica para 85%; a nova Maternidade Moura Tapajóz com 280 leitos; a criação do Hospital Municipal de Manaus; e a implantação dos CAIS (Centro de Atendimento Integral à Saúde) em todas as zonas da cidade, reunindo prevenção, consultas e exames num só lugar.