“Mulheres terão prioridade no Partido Liberal”, diz Alfredo Nascimento

Na ocasião, a vereadora Mirtes Salles, apresentou ao presidente do PL, o projeto Mulher Empreendedora, que por meio de cursos de gestão e técnicos, diversas mulheres são capacitadas na área do seu empreendimento | Foto: Divulgação

Manaus - O presidente do Partido Liberal (PL), Alfredo Nascimento, declarou nesta quinta-feira (13/2) apoio total às mulheres nas eleições municipais de 2020, em Manaus, e disse ainda que elas terão prioridade na sigla. Alfredo deu a declaração durante reunião com a presidente do PL Mulher Municipal e da Comissão de Defesa e Proteção dos Direitos da Mulher da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereadora Mirtes Salles, para a qual ressaltou a importância da valorização da mulher.

Mãe Social

Alfredo lembrou que, quando foi prefeito de Manaus, criou o projeto Mãe Social, que consistia na contratação de mães que cuidavam de filhos de outras pessoas da comunidade. “Dessa forma, os pais trabalhavam com a tranquilidade de que seus filhos estavam em segurança com uma pessoa conhecida do próprio bairro, gerando renda para as mães sociais que cuidavam das crianças de pais que precisavam trabalhar”, explicou Alfredo.

Alfredo Nascimento e vereadora Mirtes Sales | Foto: Divulgação

Projeto Mulher Empreendedora



Na ocasião, a vereadora Mirtes Salles, apresentou ao presidente do PL, o projeto Mulher Empreendedora, que por meio de cursos de gestão e técnicos, diversas mulheres são capacitadas na área do seu empreendimento, contando com parceiros como a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o Centro de Educação Tecnológico do Amazonas (Cetam). Alfredo Nascimento elogiou o “Mulher Empreendedora”, da vereadora Mirtes Salles, e disse ainda que todos os projetos de valorização da mulher terão apoio do Partido Liberal.

“Fico muito feliz em ouvir isso do presidente do meu partido. Alfredo sempre teve meu respeito desde a época em que criou o projeto Mãe Social em Manaus e nós precisamos cada dia mais desse tipo de apoio”, destacou Mirtes Salles.