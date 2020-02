Wilson Lima destaca necessidade de gerar empregos, em encontro na CDL

Manaus - O governador Wilson Lima participou, na tarde desta sexta-feira (14/02), de reunião com empresários e representantes de classe na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL-Manaus), no bairro Parque Dez. No encontro, ele recebeu demandas do empresariado e apresentou as perspectivas da gestão estadual para o ano de 2020.

“É sempre muito bom estar próximo da Indústria, do Comércio, para que a gente encontre caminhos que, sobretudo, facilitem a vida de quem está investindo no Amazonas. No ano passado, nós caminhamos com a desoneração para o segmento de medicamento, para que isso pudesse facilitar a vida de quem investe aqui no estado, dos que já estão instalados aqui e daqueles que estão vindo para o estado do Amazonas. E, naturalmente, para que o consumidor pudesse ter esse efeito lá no bolso”, disse o governador.

Ele garantiu que o Governo do Estado continuará apresentando propostas e buscando soluções para modernizar a máquina pública e desburocratizar os processos, beneficiando quem deseja investir e gerar empregos no Amazonas.

“A gente tem caminhado para que tenhamos um processo moderno, que converse com esses processos que já são utilizados, por exemplo, aqui na CDL, nesse avanço de modernização. Quando isso acontece, naturalmente a gente perde menos tempo, e a gente dá uma maior previsibilidade e maior confiança para o comércio”.

Wilson Lima destacou, ainda, as medidas de reorganização fiscal que foram implementadas pela gestão no ano passado e as perspectivas para o crescimento econômico do Amazonas para este ano. A previsão é que o PIB do estado tenha aumento de cerca de 2,3% em 2020.

“Para este ano de 2020, temos uma previsibilidade maior, pois estamos trabalhando com um orçamento que é do Estado. E, com o trabalho que fizemos no ano passado de reorganização fiscal, acreditamos que este ano de 2020 será muito melhor do que o ano passado. A gente caminha para esse equilíbrio fiscal para que a gente possa fazer os investimentos necessários em áreas que são essenciais, como Segurança Pública e Saúde”, acrescentou.

Interlocução



Durante a reunião, o governador Wilson Lima também recebeu uma placa de sócio honorário da CDL Manaus, em reconhecimento ao diálogo permanente que o governo estadual tem mantido com o setor produtivo. Para ele, essa interlocução é importante para o fomento à economia do Amazonas.

“Isso é fundamental para que a gente possa alinhar essa política de desenvolvimento econômico do estado do Amazonas, tratando de questões que são fundamentais para a nossa região, como a Zona Franca de Manaus, e dessa proteção não abrimos mão, as vantagens comparativas da Zona Franca são inegociáveis. E para que a gente possa encontrar outras soluções para viabilizar e tirar da frente os empecilhos que, em algum momento, possam dificultar esse desenvolvimento econômico e esse avanço pelo qual a gente tanto anseia e pelo qual a gente tanto luta”, afirmou Wilson Lima.

Na apresentação que fez ao governador e aos associados, o presidente da CDL Manaus, Ralph Assayag, apresentou um balanço do segmento no ano de 2019 e reforçou a importância do diálogo com o Governo do Estado e demais poderes, como a Assembleia Legislativa.

“Se essa parceria acontecer eu acredito que ganha todo mundo, porque nós podemos dar emprego, diminui o número de pessoas doentes, automaticamente diminui também a inadimplência, se comprar mais nós podemos vender mais, se vender mais, nós contratamos mais gente e o próprio governo ganha na arrecadação do ICMS”, comentou.

*Com informações da assessoria