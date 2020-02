CMM confirma presença em encontro nacional de escolas do legislativo

O convite para o encontro, programado para acontecer na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), foi entregue pessoalmente pelo presidente da Abel, Florian Augusto Madruga | Foto: Robervaldo Rocha - Dircom/CMM





Manaus - Na busca por novas experiências que possibilitem o fortalecimento institucional e a oferta de novos cursos que beneficiem tanto os servidores quanto a própria população, o presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), Joelson Silva (PSDB), confirmou a participação da casa legislativa no 35º Encontro da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas (Abel). O evento será realizado pela segunda vez em Manaus, nos dias 3, 4 e 5 de junho, com a participação de diretores das escolas do Legislativo e de Contas de todo o Brasil.

O convite para o encontro, programado para acontecer na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), foi entregue pessoalmente pelo presidente da Abel, Florian Augusto Madruga, na quinta-feira (13), na CMM, durante reunião com a diretoria da Escola do Legislativo Vereadora Lea Alencar.

Adepto a esse tipo de evento, Joelson Silva destacou o trabalho realizado pelo Senado Federal junto às escolas legislativas."O Senado é solícito e está sempre em busca dessa parceria com as casas legislativas municipais e estaduais espalhadas pelo Brasil. Esse Encontro vai servir para o fortalecimento da nossa escola, para termos boas referências e ampliarmos nosso horizonte, na busca de instrumentos que aproximem a população da Câmara com ofertas de cursos profissionalizantes, tanto para os servidores quanto para o cidadão", disse Joelson Silva.

Desde o ano passado, devido à grande procura por cursos profissionalizantes, o presidente da CMM avalia a possibilidade de ampliação da Escola do Legislativo Vereadora Lea Alencar, com a criação de novas salas para laboratórios de informática e ampliação da biblioteca. "Esse convite vem fortalecer a parceria com o Senado no sentido de qualificar não somente o servidor da Câmara, mas o cidadão que busca a profissionalização por meio dos cursos oferecidos gratuitamente por esta casa. Estamos com esse projeto praticamente pronto. A Câmara tem condições de oferecer essa contribuição social ao cidadão manauara", afirmou Joelson.



*Com informações da assessoria