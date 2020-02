Mourão visita centro de Biotecnologia da Amazônia nesta segunda (17)

Manaus - Após a confirmação da visita a Manaus para tratar de questões relativas à criação do Conselho da Amazônia, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, visitará, às 16h desta segunda-feira (17), o Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA), em companhia do superintendente da Zona Franca de Manaus (Suframa), Alfredo Menezes, e do Gestor do CBA, Fábio Calderaro.

A imprensa poderá acompanhar o evento em dois momentos distintos. O primeiro será aberto apenas para captação de imagens, direcionado exclusivamente a repórteres cinematográficos e fotográficos.

O segundo momento será uma coletiva de imprensa aberta a todos os profissionais, que serão orientados por meio da equipe do comunicação da assessoria da vice-presidência da República (com apoio da assessoria de comunicação da Suframa).

Para acompanhar essa agenda, os profissionais de imprensa deverão realizar cadastro prévio seguindo as orientações que constam no link abaixo: https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/area-de-imprensa/credenciamento-de-imprensa/avisos-de-credenciamento/viagem-do-vice-presidente-da-republica-hamilton-mourao-a-cidade-de-manaus-am-2

As credenciais serão entregues no CBA das 14h às 15h do dia 17 de fevereiro.