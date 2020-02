Veja gestores que já prestaram contas ao TCE no Amazonas

Tribunal de Contas do Estado do Amazonas | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A menos de 42 dias do prazo final para envio da prestação de contas anual, um total de onze gestores públicos — de um total de 359 — já prestaram contas do exercício financeiro de 2019 ao Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM). Das prestações encaminhadas eletronicamente, nove são de Câmaras Municipal e duas são de órgãos da administração indireta do interior.

Os gestores públicos têm até às 23h59 do dia 31 de março para encaminharem suas contas ao Tribunal, via sistema E-Contas http://econtas.tce.am.gov.br

Órgãos quites até momento

As Câmaras Municipais que já enviaram a prestação ao TCE são a de Codajás, Fonte Boa, Maraã, Santo Antônio do Içá, Eirunepé, Maués, Parintins, Envira e Santa Isabel do Rio Negro, além do Serviço de Água e Esgoto de Parintins (SAAE) e o Instituto de Trânsito e Transporte de Itacoatiara.

Alerta aos gestores

Segundo o conselheiro-presidente do TCE-AM, Mario de Mello, a meta para este ano é atingir a meta de 100% de adimplência. Ele alertou, ainda, que a inadimplência ou a entrega em atraso pode gerar multa ao gestor, segundo o regimento interno do Tribunal.

Os gestores que tiverem dúvidas referentes ao envio da prestação de contas, podem acessar o manual eletrônico por meio do link http://www.tce.am.gov.br/portal/?page_id=21427 ou entrar em contato pelos suportes no e-mail: [email protected] e os números de telefone: 3301-8118 ou 3301-8119.

* Com informações da assessoria do TCE