De picolezeiro a empreiteiro: pré-candidatos se destacam como gestores

Manaus - O pleito de 2020 deve apresentar o mesmo fenômeno de 2018, em que outsiders (novatos) dominaram as campanhas eleitorais e empresários se destacaram pelo potencial de gestão, aliada a capacidade de financiar boa parte de suas próprias campanhas eleitorais.Entre os representantes da classe empresarial de Manaus que irão bancar boa parte dos seus próprios gastos estão Gustavo Picanço, que comanda a rede Gusta Mais, o Picolezeiro e Vaca Lambeu, além do diretor da construtora RD Engenharia, Romero Reis (Novo).

Aluno do programa nacional de novos talentos da política brasileira, o RenovaBR, o empresário Gustavo Picanço, - que ajudou a sua mãe, aos 17 anos, a vender as famosas garrafinhas (uma espécie de sacolé), no "40'", comunidade humilde do bairro Japiim 2, na zona sul de Manaus, - não descarta a possibilidade de direcionar recursos, com base no teto da legislação eleitoral, para a candidatura para o cargo de vereador.

Com base na resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em que libera o candidato a vereança para financiar a própria campanha em até 10% do teto estabelecido para o cargo de vereador, Gustavo salienta que a candidatura vai utilizar parte de verba própria, na divulgação das ideias e propostas para a capital. “Acredito que na política não se deve aceitar ‘vender a alma para o diabo’ para ganhar uma eleição. Tudo deve ser dentro do estipulado em lei, afinal, quem vai eleger é o povo, a quem tem o poder do voto nas mãos”, comentou o empresário.

Do picolé à política

O acúmulo de experiência no mercado de gestão empresarial motivou Gustavo a apostar na política, porque acredita que o cenário atual está defasado, repleto de pessoas com as mesmas características e sem habilidade para traçar metas econômicas e financeiras, que podem refletir positivamente, no bem-estar e na qualidade de vida dos manauenses.

"Com mais de dez anos vivendo e aprendendo como gestor, sei o quanto é motivador renovar e mudar as vidas das pessoas, por meio da geração de emprego e renda. Além disso, acredito que a política não se faz com acordos e sim com trabalho honesto, digno e que seja capaz de beneficiar o maior número de pessoas", garante Gustavo Picanço.

Ele, que é formado em Engenharia Ambiental, chegou a atuar 12 anos como servidor público na Prefeitura de Manaus, em secretarias de Meio Ambiente e de Planejamento Urbano, e sempre teve o desejo de empreender, sonho que se concretizou em 2014, quando comprou a primeira máquina de fabricar os famosos picolés "da massa", receita famosa e com alto índice de aceitação, no Amazonas. O sucesso foi tanto, que em 2016, a empresa ganhou mais duas companheiras, as lojas Gusta Mais e a Vaca Lambeu.

Gustavo Picanço é formado em Engenharia Ambiental e chegou a atuar 12 anos como servidor público na Prefeitura de Manaus. | Foto: Fabiane Morais

Renova BR

Gustavo esteve entre os 31 mil inscritos do programa de novos talentos políticos, o RenovaBR, que selecionou recentemente os melhores participantes de todo o país para a etapa avançada do maior curso de política do Brasil. No momento, ele se prepara para viajar para São Paulo, de 14 a 16 de fevereiro, onde fará a última fase desse processo.

Construtor de sucesso

O empresário paulista do segmento da construção civil Romero Reis, que reside em Manaus há 28 anos, é oficialmente o pré-candidato a prefeitura de Manaus, pelo partido Novo, legenda que preza que pela não-utilização de recursos públicos para fins eleitorais. Recentemente, ele foi homenageado na exposição ‘Grandes Empreendedores da Amazônia”, que apresentava as 20 personalidades mais influentes do Amazonas, na área empresarial.

O empresário Romero Reis é presidente da RD Engenharia, empresa que executou, no Amazonas, mais de dois milhões de metros quadrados de obras (área suficiente para abrigar 400 indústrias) e gera milhares de empregos diretos e indiretos. Ocupa o cargo de presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico da Cidade de Manaus (CODESE MANAUS), entidade que pensa e planeja a cidade até 2038 com o intuito de colocar Manaus entre as 10 melhores cidades brasileiras para se viver e 20 melhores para se fazer negócios.

O empresário Romero Reis é presidente da RD Engenharia, empresa que executou, no Amazonas, mais de dois milhões de metros quadrados de obras (área suficiente para abrigar 400 indústrias) e gera milhares de empregos diretos e indiretos. | Foto: Divulgação

“Minha ligação com a região Amazônica foi sendo construída aos poucos. A floresta exercia um fascínio sobre mim desde a juventude, quando cursava a Academia Militar das Agulhas Negras. Ao concluir o curso de Engenheiro Militar, não tive dúvidas. Vim para o Amazonas de onde nunca mais sai. Aqui, encerrei meu tempo no Exército, formei minha família, fundei minha empresa para gerar desenvolvimento nesta região, que acolhe a todos com uma vitalidade calorosa”, destacou.

Microempreendedor

Apesar de ser pré-candidato à Prefeitura de Manaus, Marcelo Amil já apostou também nas pré-candidaturas ao Senado, Governo e Câmara dos Deputados. Com um escritório de advocacia e uma microempresa, Amil também é visto como um dos nomes que podem ser uma via alternativa para eleitores que buscam empresários com ampla experiência em gestão e em leis.

Amil é advogado especialista em direito eleitoral pela Escola Superior da Advocacia, e atual presidente do Partido de Mobilização Nacional (PMN), diretório Amazonas. Ele também é defensor geral Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas (TJD), professor de Noções de Direito para crianças e adolescentes no Centro Educacional Recanto da Criança.

Amil também é visto como um dos nomes que podem ser uma via alternativa para eleitores que buscam empresários com ampla experiência em gestão e em leis | Foto: Divulgação

O microempreendedor tem uma história de engajamento social que vem desde os 17 anos. No Ensino Médio, ele liderou manifestações na escola Francisco Albuquerque que culminaram com a mudança do prédio onde funcionava a escola, garantindo assim qualidade estrutural para os alunos, professores e demais servidores da escola.

Foi presidente da juventude do PPS no Amazonas e secretário nacional de comunicação da mesma entidade. Já foi secretário de liderança parlamentar na Assembleia Legislativa do Amazonas, pré-candidato a senador da república, pré-candidato a governador do Amazonas e candidato a deputado federal.

