Projetos e ações da CMM são destaque em evento no Sesc-AM

Manaus - As ações e avanços alcançados na Câmara Municipal de Manaus (CMM) durante o primeiro ano da gestão do presidente Joelson Silva (PSDB) foram destacados, nesta segunda-feira (2), na reunião de Conselho Regional do Serviço Social do Comércio (Sesc). O evento foi realizado no Salão de Eventos Zezinho Correa, localizado no balneário da instituição, na Zona Centro-Oeste de Manaus, e contou com a participação de várias autoridades ligadas ao meio empresarial do comércio de bens, serviços e turismo da Região Norte.

Apesar de não executar nem gerenciar políticas públicas de governo, o Sesc configura-se como uma entidade de prestação de serviços, de caráter socioeducativo, cuja atuação se dá no âmbito do bem-estar social nas áreas de saúde, cultura, educação, lazer e assistência.

Para o Sistema Fecomércio, Sesc e Senac, a ideia de levar o chefe do legislativo municipal ao encontro teve como finalidade conhecer o trabalho que hoje é realizado pela Câmara e que tem sido intensificado, no sentido de modernizar os processos legislativos e administrativos, além de qualificar os servidores para melhor atender e oferecer bons serviços à população.

Durante aproximadamente dez minutos, Joelson Silva falou sobre as principais metas alcançadas em 2019, efetivadas principalmente por meio de parcerias importantes com instituições como o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, que proporcionaram altos investimentos em tecnologia avançada e, consequentemente, a implantação da Rádio Câmara Cidadã na frequência 105,5 mega-hertz, e a inserção da TV Câmara em canal digital.

Sobre essa última, o presidente frisou que será inaugurada em breve, “linkada” com a TV Senado, por meio de uma "aba" do canal 55,4. O presidente da CMM também apresentou um vídeo institucional, para mostrar de forma sucinta, porém bem objetiva, as ações que fizeram da Câmara, a número um em transparência em todo o Estado do Amazonas. "Nós desenvolvemos um trabalho junto do Ministério Público de Contas e conseguimos colocar a Câmara como a primeira entre os cinco órgãos mais transparentes do Amazonas. Pra gente foi uma grande vitória sair da 49ª e ficar como primeira entre todas as câmaras", destacou.

Ao final do encontro, Joelson Silva ofereceu espaço para que o Sesc apresente um programa próprio na Rádio Câmara Cidadã, a exemplo do que já ocorre com a Defensoria Pública e o Tribunal de Contas do Estado (TCE), além de deixar as portas abertas para outras possíveis parcerias.

Trocadilho

O presidente em exercício do Sistema Fecomércio, Sesc e Senac, Aderson Frota, enalteceu a mudança de posição da CMM da 49ª para a primeira posição em transparência, e até fez um trocadilho ao citar uma fala feita recentemente pelo técnico do Flamengo, Jorge Jesus, para reconhecer o trabalho realizado por Joelson Silva à frente da CMM. "O técnico disse: olha, eu não tenho grandes mistérios, não. O que eu pude ver foi sangue novo, e injetar sangue novo no Flamengo. Está aqui uma prova de sangue novo na Câmara Municipal de Manaus. Sabe articular politicamente de forma objetiva, o que é uma qualidade e engrandece todo o trabalho", frisou Aderson Frota.

Qualidade

Joelson Silva conheceu as instalações do Sesc e também fez questão de frisar que a filha dele, Judy Silva, estuda na escola da entidade. Segundo ele, a opção em matriculá-la teve como base o ensino de qualidade que é oferecido no local. A atitude foi elogiada pelos demais conselheiros e presidentes do Sesc/Senac, presentes à reunião.

*Com informações da assessoria