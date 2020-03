De servente nos EUA a pré-candidato à prefeitura de Autazes

Pierre é natural do município, e afirma conhecer as necessidades locais | Foto: Divulgação

Manaus - Sem pretensão de seguir uma carreira política, Pierre Coutinho, recém filiado ao Democracia Cristã (DC), afirma que foi estimulado a disputar a eleição para prefeito no município de Autazes, apenas com o objetivo de dar um novo rumo à “Terra do Leite”, que segundo ele, é uma cidade que tem tudo para ser um polo turístico se houver um incentivo no ramo educacional, na geração de emprego e renda com o incentivo ao empreendedorismo.



Natural do município, ele afirma conhecer as necessidades locais, pois, assim como muitos moradores da pequena cidade, também sofreu com a falta de oportunidades.

“Sei bem o que é viver sem uma oportunidade no interior do Estado quando decidi tentar a sorte nos Estados Unidos. Isto porque, nos municípios a maioria dos empregos são vinculados às prefeituras e faltam oportunidades para quem não tem a chance de conseguir uma dessas vagas. Isso precisa mudar, ainda mais com tantas riquezas naturais que temos em Autazes, como o leite, o babaçu, a castanha, o couro e muitos outros materiais que podem ser reaproveitados como objetos biodegradáveis.

Pierre afirma que sua experiência administrativa consolidada em solos americanos à base de muito suor, pode ser agregada à política que também necessita de bons administradores.

“Cheguei nos Estados Unidos sem saber falar inglês e tenho orgulho de dizer que limpei muito chão antes de estudar e me tornar o empresário que sou hoje. Não estou entrando na política por dinheiro, mas por amor à minha cidade, à minha família e à todos que lá vivem”, afirmou Pierre, que tem uma das maiores empresas do Sul de Louisiana.

Histórico em Autazes

O olhar inovador de Pierre Coutinho não vem de hoje. Ele que nasceu na Fazenda Bararuá, em Autazes, e é filho de Fernando Soares Pereira (Fernandinho) e Edith Coutinho Pereira, criou em 1990, juntamente com amigos da região, a primeira exposição de gado na sede do município, que, três anos depois, deu origem à tradicional Festa do Leite de Autazes. Antes de ir para a América, ele foi o responsável pela primeira inseminação artificial em bovinos do município, na Fazenda Bararuá. Também foi responsável pela geração de emprego e renda de muitas pessoas, colaborando com a economia local por meio da antiga Agroferro e a loja Kuazitudo.

*Com informações da assessoria