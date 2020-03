Janela Partidária possibilita troca de partidos em Manaus

| Foto: Em Tempo

Manaus - A partir desta quinta-feira (5), 29% dos parlamentares da Câmara Municipal de Manaus se movimentam para mudar de partido, na chamada Janela Partidária, que possibilita a transição sem punições.

A troca de partido pode acontecer até à meia-noite do próximo dia 3 de abril, conforme calendário do Tribunal Superior Eleitoral. Com a "Janela Partidária", os parlamentares buscam mais recursos e apoio político para uma reeleição.

Em Manaus, com a extinção do partido Humanista da Solidariedade (PHS), que ocupava quase um 1/3 (um terço) das cadeiras da câmara, vereadores analisam novas oportunidades.

As mobilizações acontecem principalmente para reeleição ao cargo de vereador, mas também é permitido para os que desejam concorrer ao cargo de prefeito.

