Nenê marca, e Fluminense avança na Copa do Brasil

Jogando no estádio do Maracanã, o Fluminense derrotou o Botafogo-PB por 2 a 0 nesta quarta (4) e avançou para a terceira fase da Copa do Brasil.

No primeiro tempo, a equipe paraibana se fechou na defesa, o que criou problemas para o Fluminense, que não conseguiu furar o bloqueio adversário.

Gols no segundo tempo

Mas na etapa final o time das Laranjeiras foi mais efetivo, abrindo o marcador aos 6 minutos, quando o lateral Gilberto avançou pela direita, cruzou rasteiro para Marcos Paulo, que, com extrema categoria, chuta para vencer o goleiro Samuel.

Com a vantagem no placar o Fluminense assume o controle da partida. Assim, o segundo não demora a sair, aos 26 minutos com o meia Nenê em cobrança de pênalti. Este é o oitavo gol do jogador em dez partidas disputadas em 2020.

Na próxima fase da Copa do Brasil o tricolor das Laranjeiras enfrenta o Figueirense.

Goiás classificado

Outra equipe a avançar para a terceira fase da competição nesta quarta foi o Goiás, que superou o Santo André por 2 a 0. Os gols da vitória foram marcados pelo zagueiro Rafael Vaz e pelo meia Daniel Bessa.