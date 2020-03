PV Manaus se prepara e define diretrizes para as Eleições 2020

Manaus - O presidente municipal do Partido Verde (PV), deputado Roberto Cidade, ressaltou que a sigla vem para a disputa para marcar presença e repetir o que vem dando certo nos últimos pleitos. “O PV conseguiu eleger em 2016, dois vereadores para a Câmara Municipal de Manaus e em 2018 três deputados estaduais, com a maior votação e uma das maiores bancadas na Assembleia Legislativa do Amazonas. No pleito deste ano, a meta é fazer de três a quatro vereadores”, disse.

Durante a reunião, os membros da executiva decidiram ainda que só será permitida a filiação de pré-candidatos, que já concorrem e obtiveram uma votação de até 4 mil votos. Roberto Cidade aproveitou a oportunidade para convidar as pessoas a se filiarem ao PV. De acordo com ele a sigla tem uma visão de política ampla, que possa contribuir para a construção de uma sociedade melhor.

“Quero aqui convidar a todos a se filiarem ao PV que tem uma bandeira forte e tem pretensão de fazer candidatos novos que possam contribuir para o bem-estar das pessoas e o desenvolvimento de Manaus”.

O vice-presidente municipal do PV, vereador François Vieira da Silva Matos também participou da reunião e disse que o partido promete nessas eleições. “Estamos nos organizando e o partido vem com uma proposta muito boa. Vamos surpreender nessas eleições”, pontuou.

Candidatura Feminina

A Presidente do PV Mulher, Eliane Ferreira, que também é Presidente Estadual da Legenda, reforçou a importância de ter mulheres na chapa para concorrer ao pleito. De acordo com Eliane, ainda é pequena a participação das mulheres, por diversos motivos, mas que o partido fará uma mobilização para conseguir candidaturas legítimas de mulheres, as quais possam concorrer de igual com os demais candidatos.

*Com informações da assessoria