Vídeo: 4 vereadores de Manaus podem ser cassados pelo TRE-AM este mês

| Foto: TV Em Tempo

Manaus - Está marcada para o próximo dia 12, a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) sobre o destino de toda a bancada do Partido Republicano (PR) na Câmara Municipal de Manaus. Nesse dia, o TRE vai julgar o processo de uso de laranjas nas eleições de 2016.

De acordo com a denúncia, Fred Mota, Cláudio Proença, sargento Bentes Papinha e Joana Darc (Mirtes Sales) foram fraudulentamente beneficiados. O Partido Republicano teria usado candidaturas femininas (laranjas) para completar a chapa. Como resultado, os quatro já tiveram o mandato cassado em primeira instância.

Recurso

Como resultado da cassação, a defesa recorreu ao tribunal tentando derrubar decisão da juíza Kathleen Gomes. Para tanto, contam com parecer favorável do Ministério Público Eleitoral.

Porém, a decisão final do destino dos vereadores caberá aos sete integrantes do plenário do TRE-AM.

Confira a reportagem na íntegra:

Confira a reportagem | Autor: Débora Martins/ TV Em Tempo

*Texto WEB: Marhia Edhuarda Bessa