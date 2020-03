Vídeo: Policia Penal é aprovada e Amazonas terá que lançar concursos

| Foto: TV Em Tempo

Manaus - A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) aprovou a criação da Polícia Penal, que atuará no sistema prisional do Amazonas e obrigará o Governo a fazer concurso público para contratar profissionais, o que não ocorre desde 1995.

Servidores comemoram | Foto: TV Em Tempo

A criação da instituição estava prevista em uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) e foi aprovada com apenas uma abstenção. Com a promulgação no Legislativo, o Estado do Amazonas deve se adequar às leis federais. A Polícia Penal foi criada por meio de uma PEC e aprovada pelo Congresso Nacional.

Confira a reportagem na íntegra:

Confira a reportagem | Autor: Alex Costa/ TV Em Tempo

*Texto WEB: Marhia Edhuarda Bessa