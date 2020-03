Vídeo: parlamentares se posicionam contra nova Zona Franca

Manaus - O presidente da república Jair Bolsonaro determinou, nesta semana, a realização de estudos para a criação de uma nova zona franca na Ilha do Marajó, localizada no estado do Pará. A ação é vista como mais um ato que dificulta a atração de investimentos para Manaus.

A decisão do presidente causou reações na bancada amazonense em Brasília. Menos de 24 horas após a declaração, senadores e deputados federais do Amazonas já começaram a se posicionar.

Para os políticos amazonenses, a ideia de Jair Bolsonaro é ruim para o estado. Isso porque a criação de uma nova região com incentivos fiscais pode dividir o interesse do empresariado e, na pior das hipóteses, empresas podem migrar de Manaus para o estado vizinho.

A proposta foi apresentada após uma visita à ilha Marajó, no interior do Pará. Bolsonaro afirmou que iria pedir para o ministro da economia, Paulo Guedes, avaliar a criação da zona franca. A ideia é desenvolver um pacote de isenções fiscais para a região.

De acordo com a bancada, há no congresso, pelo menos, 10 sugestões para a criação de zonas francas pelo Brasil.

