Dia da Mulher: AM só tem quatro deputadas estaduais, já homens são 20

Manaus - No dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. A data escolhida pela Organização das Nações Unidas (ONU) é associada com inúmeros acontecimentos históricos que marcaram a luta das mulheres para terem os mesmos direitos de homens. Um deles, só foi conquistado pelo sexo feminino em 1932, no Brasil. O direito ao voto foi, nessa data, dado às mulheres brasileiras, mas com restrições. Só podiam exercer o voto as mulheres casadas (com autorização do marido) ou viúvas e solteiras com renda própria. 88 anos depois, em 2020, esse eleitorado é o maior do Amazonas (53,4%), segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ainda assim, na política, o Estado só elegeu quatro deputadas estaduais para a Assembleia Legislativa, em 2018, de um total de 24 parlamentares na casa.

O Brasil não tem uma boa participação feminina em parlamentos. Em um ranking de 33 países latino-americanos e caribenhos, o País ocupa a posição 32ª de inclusão das mulheres na política. A própria ONU, que oficializou o Dia da Mulher, aponta que, no Brasil, só 10% de parlamentares são mulheres. O número chama atenção, porque o País é composto, em maioria (51,7%) por mulheres.

Em 2018, quatro deputadas foram eleitas para a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. São elas: Joana Dar'c (PR), Alessandra Campelo (MDB), Professora Therezinha Ruiz (PSDB) e Dra. Mayara Pinheiro (PP). No mesmo ano, o TSE confirmou que as candidaturas femininas representaram apenas 30% do total de candidatos, ou seja, o mínimo exigido por lei. Mas, no passado já foi pior. Em 2006, apenas a deputada Alessandra Campelo foi eleita para a casa.

Alessandra Campelo (MDB)

Eleita com 23.859 votos, Alessandra é conhecida por suas pautas ligadas estreitamente aos direitos das mulheres. "Somos a maioria da população brasileira, mas nossa representatividade nos parlamentos ainda é muito baixa. Na Assembleia Legislativa somos quatro deputadas entre 24 parlamentares e na Câmara Municipal de Manaus são três vereadoras apenas", comenta a deputada.

Para ela, é importante que as mulheres participem da política no cenário local ou nacional, justamente para pautarem os temas de interesse das mulheres, como o combate à violência contra a mulher, os estupros, o aumento feminicídio, além de discutir a igualdade salarial entre homens e mulheres, mais espaço no mercado de trabalho, a saúde da mulher, entre outros assuntos.

Alessandra Campelo, deputada estadual | Foto: Divulgação

Sobre o fato de que, apesar de existirem mais eleitoras mulheres, ainda assim a representatividade ser baixa, Alessandra diz associar o fenômeno à falta de apoio dos partidos às candidaturas femininas. "Mas, hoje, com a política de cotas e obrigatoriedade de os partidos destinarem 30% do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas para as candidaturas femininas, isso tende a mudar", afirma a deputada.

Por fim, a parlamentar defende a mulher na política como um meio de aperfeiçoar a democracia. "Somos nós mulheres que enfrentamos no dia a dia a falta de serviços públicos adequados, como escolas, creches, transporte, saúde, segurança. Só atuando politicamente que podemos efetivamente diminuir as mazelas sociais das quais nós mulheres também somos vítimas", ressalta Alessandra.

Ela é a favor que, das candidaturas dos partidos, 50% sejam de mulheres. "O percentual ideal seria esse, pois nós mulheres somos mais da metade da população, e por isso, me parece justo".

Professora Therezinha Ruiz (PSDB)

Formada em Letras com habilitação em línguas portuguesa e inglesa e com especialização em Gestão Escolar, ambas pela Universidade Federal do Amazonas, a deputada estadual já foi vereadora e atualmente exerce o segundo mandato na Assembleia Legislativa.

Sobre a importância da representatividade feminina na política, Therezinha leva, nas palavras, para uma viagem no tempo. "Historicamente, no Brasil, a política sempre foi comandada por homens. É uma cultura que precisa mudar e, embora o processo seja lento, já observamos um maior ativismo das mulheres em vários campos de atuação na sociedade", comenta a deputada.

Deputada Therezinha Ruiz | Foto: Ricardo Machado

Em análise à participação feminina na política, a parlamentar diz que as mulheres têm ganhado expressão a nível nacional, inclusive em papeis de liderança e articulação. "Hoje, por exemplo, somos quatro deputadas no parlamento estadual e a nossa atuação se reflete na qualidade dos projetos que apresentamos, especialmente na defesa de direitos dos diversos segmentos da sociedade amazonense", afirma Therezinha.

Ainda sobre representatividade na política, a parlamentar acredita que o eleitorado está, hoje, mais confiante na atuação das mulheres na política, embora ainda haja poucas deputadas eleitas. "Essa mudança, como havia falado anteriormente, é muito positiva para firmar o avanço da presença feminina no parlamento. Isso é muito gratificante".

Assim como a deputada Alessandra Campelo, Therezinha é a favor das cotas para mulheres, e defende, inclusive, a ampliação dessa porcentagem. "Precisamos derrubar as barreiras do preconceito contra as mulheres nos partidos e garantir a distribuição proporcional de recursos, de tempo de rádio e de TV. Assim, as desigualdades diminuem, e as mulheres terão mais condições de realizar as suas campanhas e disputar as eleições com possibilidade de êxito", afirma a parlamentar.

Joana Dar'c (PR)

A deputada eleita é a primeira mulher a assumir o papel de liderança do Governo na Assembleia Legislativa do Amazonas. A designação partiu do governador Wilson Lima, ainda em 2019. A maior parte dos projetos da parlamentar são voltados para a causa animal, mas também das mulheres. Um exemplo é o “Plano de Parto Individual”, que prevê assistência para as gestantes, antes, durante e depois do parto, afim de combater a violência obstétrica.

A deputada diz que a luta feminista faz parte do seu dia a dia. "Sou protetora dos animais, mas também sou de outras causas. A luta das mulheres é uma luta minha, pois vivo isso 24h da minha vida. Posso não ter filhos ainda, mas conheço mulheres que sofreram violência obstétrica e por isso me engajei nesta causa", comenta Joana.

Deputada Joana Dar'c | Foto: Divulgação/Aleam

Para ela, o grande problema da falta de mulheres na política parte do desencorajamento. "Conheço muitas mulheres que gostam de política, que pensam em ingressar, mas são desencorajadas. A mulher tem o estigma que de deve estar em casa, cuidar dos filhos e da família. As que ousam fugir desse estereótipo muitas vezes são criticadas", afirma a defensora dos animais.

Mesmo com uma posição política de destaque, Joana não está livre de preconceitos. "Inúmeras vezes eu tive minha fala interrompida por homens, me desrespeitando. São por esses e outros tantos motivos que a minha luta é a luta das mulheres. A minha causa é a causa de todas nós", exclama a deputada, que também a favor de cotas de 50% para candidaturas femininas.

Dra. Mayara (PP)

Mãe, médica dermatologista e deputada estadual. Assim a parlamentar mais votada da história do Amazonas (50.819 votos) se apresenta. Dra. Mayara diz que a sua luta é criar projetos de lei que beneficiem as mulheres e resgatem a autoestima, além de propiciarem oportunidades iguais de trabalho e salário.

A deputada é conhecida por seu engajamento na luta contra violência doméstica. "Fico assustada quando vejo estes números da violência contra mulher me pergunto 'como posso mudar isso'? A resposta que tenho é 'construindo ideias'.", afirma ela, que só este ano, já apresentou quatro proposituras relacionadas às mulheres.

Deputada Dra. Mayara | Foto: Dhyeizo Lemos

A parlamentar vê avanço na luta das mulheres pela representatividade na política, embora considere um baixo resultado. Ela diz que o empoderamento feminino e o movimento feminista ganham cada vez mais espaço na sociedade e que mulheres têm cada vez mais alcançado grandes funções.

"Sou a favor da igualdade de oportunidades e de condições para os homens e mulheres. Todos temos direitos e devemos ter as mesmas chances, sem distinção de gênero. Ao longo dos anos, fomos superando preconceitos e tivemos uma mulher como Presidente da República. Fazer política é um desafio diário, pois vivemos em um país desigual. Precisamos de tempo e projetos efetivos, para poder mudar uma história", encerra Dra. Mayara.

Visão de especialista

Em entrevista à revista Época, a antropóloga Débora Diniz ressalta que se não fossem as cotas obrigatórias, a representatividade feminina na política seria muito menor. Ela é pesquisadora na Universidade de Brasília.

"A baixa representatividade das mulheres na política está relacionada à expectativa masculina, que já deixa pré-definido quem deve ocupar os cargos políticos. Enquanto isso não mudar, nem mulheres votarão em mulheres" afirmou a antropóloga à revista.

Outro ponto citado pela entrevistada é o "silenciamento" das mulheres. Ela diz que nem nos partidos elas conseguem ascender aos cargos de poder e liderança. "Pautas essencialmente femininas são, em geral, consideradas perigosas para os partidos", afirma a antropóloga.

Vereadoras e deputadas federais

No caso das vereadoras que ocupam vagas na Câmara Municipal de Manaus (CMM), o número é ainda menor. Eleitas para mandato de 2017-2020, existem, hoje, três parlamentares mulheres. São elas: Professora Jaqueline (PHS) , Glória Carrate (PRP) e Mirtes Sales (PR). Na mesma casa, homens são 38.

No caso de deputadas federais, o problema se escancara. Foram eleitos oito parlamentares para representaram o Amazonas no Congresso Nacional. Todos homens. No passado, o Estado já teve, no Congresso, a senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB) e na Câmara dos Deputados, Conceição Sampaio (PP), mas as duas não foram reeleitas em 2018.