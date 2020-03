Mulheres comandam pleito eleitoral

Os quatro nomes foram sugeridos pelo presidente do TRE, João Simões, e aprovados pelo colegiado | Foto: TV Em Tempo

Manaus (AM) - Quatro mulheres vão comandar o processo eleitoral deste ano no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM). A presidência do pleito será da juíza Margareth Rose Cruz Hoagen.

A fiscalização da propaganda eleitoral ficará com as juízas Alessandra Cristina Raposo Câmara e Sanã Nogueira de Oliveira. A juíza Naira Neila Batista de Oliveira Norte ficará responsável pela análise e julgamento das prestações de contas dos candidatos.

Os quatro nomes foram sugeridos pelo presidente do TRE, João Simões, e aprovados pelo colegiado. Essa é a primeira vez que o comando das eleições será exclusivo de mulheres em um Estado que não tem uma mulher na bancada do Congresso.

