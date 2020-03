Kid Mahall é homenageado na Câmara Municipal de Manaus

Manaus - A Câmara Municipal de Manaus (CMM) homenageou nesta sexta-feira (6), com a Medalha de Ouro Cidade de Manaus, o jornalista e produtor Kid Mahall. A homenagem foi proposta pelo presidente da Comissão de Cultura e Patrimônio Histórico, vereador professor Gedeão Amorim (MDB).

O vereador Gedeão Amorim discursou sobre a importância das raízes culturais de um povo, e ressaltou que é primordial reconhecer e manter viva na memória os serviços relevantes prestados pelo produtor cultural à capital do Amazonas. “O Kid Mahall tem desenvolvido excelentes trabalhos que contribuíram para o crescimento cultural na cidade de Manaus. Esse é um momento muito importante para ele e para todos os seus amigos e familiares”, justificou.

O Secretário de Cultura do Estado do Amazonas, Marcos Apolo Muniz parabenizou o produtor cultural e ressaltou a brilhante carreira que Kid Mahall construiu com sabedoria e dedicação. “É um artista múltiplo, a sua história fala por si só. Conhecemos o seu valor e sabemos o porque dessa homenagem. Por meio desta honraria sua carreira foi reconhecida”, declarou.

Emocionada, a apresentadora Baby Rizzato disse que convive com o produtor cultural há mais de 22 anos. Ela lembrou dos anos em que Mahall dirigiu o programa Nosso Encontro e parabenizou pela sua carreira, disparando elogios. “Kid já fez de tudo no campo da arte. Ele é um ser de luz e tem um valor extraordinário. O Kid completa com qualquer pessoa que ele trabalha, pois é muito responsável naquilo que ele faz e tem um coração do tamanho do mundo”, enalteceu.

O cantor Zezinho Corrêa, aproveitou a oportunidade para elogiar o vereador Gedeão Amorim pela homenagem, segundo ele muito justa ao colega Kid Mahall. “Ele é um cidadão que se destaca na cultura amazonense. É meu amigo, sou feliz pelo seu crescimento profissional”, salienta.

Kid Mahall agradeceu aos familiares e amigos pela homenagem e destacou que sempre foi apaixonado pela arte, ressaltando o sentimento de gratidão pela homenagem e reconhecimento ao seu trabalho. “Estou emocionado com este momento, agradeço pela homenagem. Já elaborei vários discursos como produtor, mas confesso que hoje fiquei com dificuldade de fazer o meu próprio discurso, então resolvi falar com o coração. Mas acima de tudo quero destacar que estou muito feliz”, disse.

Também estiveram presentes na sessão solene, realizada no plenário Adriano Jorge na CMM, o Subsecretário Municipal de Gestão, representando a Prefeitura de Manaus, Eisenhower Pereira Campos; o Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), Antonio Silva, o radialista Arnaldo Santos, entre outras personalidades da cultura amazonense, familiares e amigos.

Trajetória

Kid Mahall, além de produtor cultural, é jornalista, empresário artístico, radialista, ator, criador dos personagens humorísticos ‘Raimundo e Maria’, interpretados pelo próprio Kid Mahall e pela atriz Rosa Malagueta, que marcaram os VTS no horário eleitoral de Manaus.

Também participou do filme “Os Trapalhões e a Árvore da Juventude”, dirigido por José Alvarenga Júnior; da telenovela Amazônia, escrita por Jorge Duran e Denise Bandeira, exibida em 1991, pela extinta Rede Manchete, na qual encenou ao lado do ator Marcos Palmeira.

Kid Mahall foi diretor por mais de 20 anos do programa mais antigo da televisão amazonense, o “Nosso Encontro”, exibido por uma emissora local e apresentado pela jornalista Baby Rizzato.

No Serviço Social do Comércio (Sesc), Kid Mahall atuou por 15 anos, trabalhando nas áreas de artes cênicas, recreação, coordenação de eventos, rádio, comunicação e marketing e na coordenação do Festival de Calouros do Sesc Amazonas, que já revelou nomes como Arlindo Junior, Serginho Queiroz, Salomão Rossy e Nely Miranda. Atualmente, Kid Mahall é produtor artístico e cultural do Sesi Amazonas.

