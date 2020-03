Bolsonaro e o titular da Suframa conversam em Roraima

Coronel Menezes e o presidente Jair Bolsonaro | Foto: Facebook

Boa Vista (RR) - Em escala em Boa Vista (RR) durante a viagem para os Estados Unidos, neste sábado (07) o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) conversou com o titular da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), Coronel Alfredo Menezes.

O encontro foi registrado pelo próprio superintendente que publicou o assunto conversado com o presidente em seu perfil pessoal do Facebook. Além do líder do executivo, ele, também, posou ao lado do filho de Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e do governador de Roraima, Antônio Denarium.

"Hoje em Boa Vista-RR estive ao lado do Presidente Bolsonaro, do Deputado Federal Eduardo Bolsonaro e do Governador de Roraima Antônio Denarium. Tive a oportunidade de falar sobre os avanços que promovemos na região neste primeiro ano de gestão à frente da Suframa !

O Presidente Bolsonaro, antes de ir encontrar-se com o Presidente americano, Donald Trump, fez essa parada estratégica para confirmar, ratificar e renovar o seu compromisso com o desenvolvimento da nossa região !

Temos hoje no Brasil um pacto pelo progresso e o governo do Presidente Bolsonaro é um grande construtor de desenvolvimento", postou o superintendente.