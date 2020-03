Projeto de Lei prevê que veículos apreendidos sejam transferidos

Manaus - Por lei, o Estado confisca qualquer veículo usado no transporte de drogas ou produtos contrabandeados e esses são apreendidos. Apesar de ser permitido que sejam utilizados por órgãos públicos ou leiloados, muitos acabam apodrecendo nos pátios da Receita Federal em todo o país. O deputado Fábio Trad (PSD-MS) é autor de um Projeto de Lei (PL) para solucionar a situação, com base na proposta a Receita Federal no Amazonas foi procurada e analisou a situação.

O PL 5365/19, que tramita na Câmara dos Deputados , estabelece que os veículos usados nas práticas dos crimes de contrabando ou descaminho poderão ser alienados (cedido ou vendidos) no prazo de 90 dias após a decretação da apreensão do automóvel.

Fábio afirmou que a finalidade é viabilizar, de forma rápida, a destinação de caminhões, embarcações, aeronaves e outros meios de transporte utilizados em práticas criminosas, ao invés de deixá-los guardados nos pátios da Receita Federal.

“As medidas têm por fim evitar o sucateamento ou deterioração dos veículos apreendidos, bem como diminuir os altos custos de armazenagem e administração desses veículos”, esclareceu Trad.

No Amazonas

A partir de informações apuradas pela Superintendência da Receita Federal na 2ª Região Fiscal,

Em Manaus, a Alfândega da Receita Federal do Aeroporto Eduardo Gomes (ALF/AEG) possui somente uma aeronave de pequeno porte, que foi apreendida por transportar mercadorias com entrada irregular no território brasileiro.

Segundo a Superintendência, as mercadorias apreendidas pela RFB podem ter uma das seguintes destinações: leilão, doação, incorporação a órgãos da administração pública ou destruição.

Quanto ao tempo de permanência no recinto aduaneiro, a mercadoria pode ser destinada a partir do momento que foi aplicada a pena de perdimento, mas o período pode se alongar caso a mercadoria esteja sob demanda judicial que impeça a sua destinação.

A Secretaria de Estado de Saúde Do Amazonas (SUSAM), funciona com três aeronaves em serviço de UTI Aérea: um bimotor turbo hélice, um monomotor turbo hélice (anfíbio) e um Jato turbo FAN. Os dois primeiros fazem remoção do interior para Manaus. Enquanto o terceiro é utilizado para transporte de pacientes para tratamento em outros estados.



Em 2019, a SUSAM ampliou o serviço de remoção por UTI Aérea, aumentando de uma para três o número de aeronaves para o resgate de pacientes do interior. Nesse sentido, uma forma de ampliar mais ainda esse número seria se a aeronave apreendida no Aeroporto Eduardo Gomes, pudesse ser utilizada para benefício de saúde da população amazonense.

Amparo na Lei

Um caso interessante ocorreu no Rio Grande do Sul, no fim de 2014, que envolveu a apreensão de um veículo Vectra que, conforme os autos, era utilizado para a entrega de drogas. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) autorizou a utilização do carro pelo delegado de polícia responsável pelas investigações.

De acordo com o relator, o TJRS agiu corretamente ao decidir que, “havendo indícios da utilização do bem na prática do crime de tráfico de drogas, a apreensão e a autorização do uso encontram amparo nas regras contidas nos artigos 61 e 62 da Lei 11.343”.