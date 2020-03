CMM discute liberar de R$300 mi do ‘pacotão’ de reformas da prefeitura

Manaus – Os vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM), iniciaram hoje (10), as deliberações sobre o “pacotão” de R$300 milhões, que pretende destinar à prefeitura de Manaus, recursos para investimentos nas áreas de infraestrutura, reforma e requalificação urbana e viária da Cidade.

A casa deve analisar o Projeto de Lei (PL) 36/2020, que objetiva contratar uma operação de crédito, para investir em áreas de mobilidade urbana, requalificação viária, bem como em outros setores como saúde, educação, esportes e até reformas de obras históricas. Entre os projetos beneficiados pelo valor de R$ 300 milhões, estão as reformas dos terminais T4 e T5, recuperação de vias e a reforma da maternidade Moura Tapajós

Marcel Alexandre (PHS), líder do governo na CMM, defende que a discussão sobre o pacote será pacífica, pois a prefeitura tem um posicionamento favorável no balanço das contas, justificando a busca por mais investimentos para a melhoria da cidade. Alexandre ainda afirma que pedirá urgência na tramitação da proposta. “O tema é discutido de forma pacífica na Câmara, pois a prefeitura de Manaus está em um momento favorável, em que muitas prefeituras gostariam de estar. Saímos de uma crise muito grande, e agora estamos conseguindo com qualificação de investimento ‘triplo A’, que permitem fazer empréstimos a longo prazo, que ajudam na circulação dos produtos da cidade e mobilidade urbana. Esse investimento resulta também no emprego e renda, pois com a crise de desempregos no Amazonas, os cidadãos estão ‘vivendo’ do Polo Industrial e das obras que a prefeitura faz. Pedirei urgência na tramitação dessa proposta, para que ainda nesta semana, já possamos ter aprovado o PL”, explicou.

O coronel Gilvandro Mota (PTC), presidente da Comissão de Serviço e Obras Públicas (Comserp) da CMM, endossa que os investimentos, além de trazerem benefícios pelas reformas em si, também injetam fôlego a construção civil. A receita fiscal equilibrada da prefeitura, também foi mencionada pelo parlamentar. “O município de Manaus tem a capacidade de endividamento em cerca 11,58%, um percentual muito abaixo das recomendações. Esse número positivo é provocado pelo sucesso da atual gestão. Portanto existe uma razoabilidade na propositura feita pelo executivo. O ‘Estado’ (em referência à prefeitura de Manaus) também é um instrumento de indução da economia. Por essa razão, é preciso visar obras de infraestrutura como um gerador de oportunidades. Manaus é uma das cidades que desponta como uma das capitais com maior número de desempregados, então temos que ter esse olhar e não ver focar a questão do endividamento”, declarou.

Seguindo a mesma linha de raciocínio dos colegas de poder, o vereador Sassá da construção civil, eleito sob a alcunha do seguimento na capital, também defende o pacote de reformas proposto pelo executivo municipal. Sobre o posicionamento frente a articulação da PL, o vereador afirma estar em conversando com os pares, para efetivar a propositura e promete fiscalizar a aplicação dos recursos. “Vamos nos articular sobre essa votação do PL. Parte dessa ação, envolve a conversa com outros vereadores. Por issom, vamos tentar aprovar esse projeto, mas vou respeitar o trâmite da comissão. Se fosse uma obra sem cabimento, eu não votaria a favor, mas esse pacote vai gerar benefícios para toda a cidade. Ano passado, as obras da prefeitura geraram mais de 3 mil empregos. E sobre o valor da proposta ser alto, não cabe a Câmara julgar esta competência e sim fiscalizar a aplicação desse valor”, conclui.

Projeto de Lei

O PL trata de autorização legislativa para contratação de operação de crédito interna, com a garantia da União, junto ao Banco do Brasil S.A., no valor de R$ 300 milhões. O prazo para pagamento do empréstimo é de 10 anos. E os recursos capitaneados darão continuidade do Projeto de Requalificação Urbana e Viária na Cidade de Manaus – Requalifica Manaus III.

A votação está prevista para acontecer ainda esta semana e na tramitação, o PL segue depois da deliberação para as Comissões de Constituição, Justiça e Redação (CCJR); Comissão de Finanças, Economia e Orçamento (CFEO); e Comissão de Serviço e Obras Públicas (COMSERP).