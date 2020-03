Entenda por que Bolsonaro acha que eleições foram fraudadas

Na noite desta segunda 9, em viagem pelos Estados Unidos, Jair Bolsonaro afirmou ter provas de que a última eleição para presidente, da qual saiu vencedor, foi fraudada no primeiro turno.

“Eu acredito pelas provas que tenho nas minhas mãos, que vou mostrar brevemente. Eu fui eleito em primeiro turno, mas no meu entender houve fraude. Nós temos não apenas uma palavra… Nós temos comprovado, brevemente eu quero mostrar, porque nós precisamos aprovar no Brasil um sistema seguro de apuração de votos. Caso contrário, passível de manipulação e de fraudes“, disse, sem ainda apresentar os documentos.

Veja o vídeo:

Questionado pelos jornalistas sobre se não confia na Justiça eleitoral, ele interrompeu a pergunta e afirmou: "Não é na Justiça, não deturpe as minhas palavras, não façam essa baixaria que a imprensa sempre faz comigo", saindo rapidamente do hotel e sem mostrar provas.



Bolsonaro voltou a falar sobre mudar o sistema de votação no Brasil. "Nós precisamos aprovar no Brasil um sistema seguro de apuração de votos. Caso contrário, (é) passível de manipulação e de fraudes. Então, eu acredito até que eu tive muito mais votos no segundo turno do que se poderia esperar, e ficaria bastante complicado uma fraude naquele momento