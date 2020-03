Vereador cobra concessionária de água sobre aumento de tarifas

Manaus - Após denúncias recebidas dos moradores do Conjunto Dom Pedro, o vereador Professor Gedeão Amorim (MDB) solicitou a empresa Águas de Manaus esclarecimento sobre a alta tarifa cobrada pelos serviços de água e esgoto naquele bairro. O pedido foi feito na manhã desta terça-feira (10) durante seu discurso no plenário da Câmara Municipal de Manaus (CMM).



Segundo o vereador os moradores demonstraram grande insatisfação com a postura adotada pela companhia, cobrando o dobro do valor da conta, parte pelo serviço de água oferecido e o mesmo valor para o serviço de esgoto sanitário.

“Nossa tarifa de água já é muito cara, estamos entre as mais caras do Brasil e o que me foi denunciado é que se hoje você paga quatrocentos reais pelo serviço de água, você vai pagar o dobro da conta agora, porquê vão cobrar mais quatrocentos reais pelo serviço de esgoto é contra isso que apresento a denúncia que me formalizaram”, declarou o vereador.

Durante a discussão o vereador recebeu apartes de outros companheiros que enriqueceram o debate e ao final de seu discurso, Gedeão Amorim afirmou que a empresa será convocada a estar na Câmara Municipal para fazer esclarecimentos sobre as denúncias apresentadas.

“Estamos fazendo esse apelo para ver se a Águas de Manaus nos dá conta de avaliar essa condição geral e na medida do possível fazermos uma convocatória aos dirigentes para virem aqui nesta casa prestar esses esclarecimentos” finalizou.





*Com informações da assessoria.