Lei garante ecocardiograma para recém-nascidos com Síndrome de Down

Manaus – Durante a sessão plenária na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), desta quarta-feira (11), foi aprovado o Projeto de Lei (PL), tornando obrigatório a realização de exame de ecocardiograma em recém-nascidos portadores de Síndrome de Down, em todo Estado. O PL nº 45/2019, proposta pelo deputado Ricardo Nicolau (PSD), baseou-se na experiência médica do autor, levantando a importância do diagnóstico precoce das doenças cardíacas congênitas, as quais acometem cerca de 50%o das crianças com Síndrome de Down.

"Os recém-nascidos com síndrome de Down têm uma predisposição muito maior a problemas cardíacos congênitos. É muito importante fazer o diagnóstico precoce dessas doenças que representam as principais causas de mortalidade nos primeiros anos de vida. Essa incidência chega a 50% nas crianças com Down, enquanto na população geral é menor que 1%. Com problema cardíaco, os bebês não conseguem mamar, não ganham peso e não pode ser estimulado. Espero que essa nova Lei cumpra a missão de levar qualidade de vida e o direito à cura", explicou Nicolau.

Na justificativa da propositura, o parlamentar destaca a importância da avaliação cardiológica precoce nas crianças com Síndrome de Down baseando na necessidade de diagnóstico neonatal das doenças cardíacas e, do encaminhamento seguro para o 'Serviço de Estimulação e Habilitação', composto por: fisioterapia, fonoterapia e terapra ocupacional. A lei garante a realização do procedimento em todos os estabelecimentos de saúde públicos ou privados credenciados ao Sistema Único de Saúde (SUS), mediante prescrição médica.

Após a promulgação na Aleam, o decreto segue para o Governador Wilson Lima (PSC), sancionar a lei. As despesas decorrentes da aplicação do exame correrão a cargo do orçamento anual do Estado do Amazonas.