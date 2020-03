Câmara Federal homenageia 53 anos da Zona Franca

Superintendente da SUFRAMA, Coronel Menezes ao lado do Presidente da Rede de Comunicação Em Tempo, Otávio Raman Neves. | Foto: Divulgação





Manaus - Câmara dos Deputados, em Brasília, homenageou, nesta quarta (11), em Sessão Solene, os 53 anos da Zona Franca de Manaus (ZFM), com a presença do Superintendente da SUFRAMA, Coronel Menezes, além de deputados e diversas autoridades do Amazonas, dentre eles, o Presidente da Rede de Comunicação Em Tempo, Otávio Raman Neves.

Durante o discurso na bancada dos deputados federais, o Superintendente apresentou os projetos executados em 2019. “Essa foi uma oportunidade de mostrar nosso trabalho à frente da Zona Franca e os resultados obtidos para nossos apoiadores, investidores e deputados, como o faturamento que foi fechado em 2019, o maior nos últimos 32 anos. Faturamos mais de R$ 104 bilhões. Esse montante permitiu que a atividade econômica do Estado do Amazonas ficasse cinco vezes maior do que a média nacional, gerando 92 mil empregos”, afirma Coronel Menezes.

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto, defendeu investimentos que proporcionem maior distribuição das riquezas entre os municípios do Amazonas. De acordo com ele, a ZFM é responsável por 92% da

moeda que circula na capital e no Amazonas, com a preservação de 97% da floresta. No entanto, para ele, o modelo não conseguiu distribuir riqueza em todo o Estado. “Dos 61 municípios, 8% são carentes. O modelo não distribuiu a riqueza para o interior do Amazonas”, afirmou, ao defender mais investimentos e alternativas econômicas para o interior. “Essa é pauta do ministro da economia, Paulo Guedes, do presidente Jair Bolsonaro, da Suframa e de todos os homens que são a favor da riqueza e renda do povo do Amazonas e brasileiro”, disse Josué Neto.

O propositor da Sessão Solene, capitão Alberto Neto (Republicanos), exaltou a iniciativa. “Nossa colaboração pode ser decisiva para um país que quer se tornar desenvolvido, justo, economicamente pujante e equilibrado”, disse.

A solenidade contou com a presença também do presidente da Câmara de Dirigentes e Lojistas de Manaus (CDL-Manaus), Ralph Assayag, deputado federal Átila Lins (PP), Secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos da Costa, representando o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, dentre outras autoridades.