Em Manaus, presidente do Senado diz apoiar o modelo ZFM

Alcolumbre pediu ajuda dos parlamentares para proteger contra qualquer investida | Foto: Lucas Silva

Manaus - Em comemoração ao marco dos 25 milhões de motocicletas da Moto Honda da Amazônia fabricadas no Polo Industrial de Manaus (PIM), o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), reafirmou publicamente durante a visita à fábrica da multinacional nesta quinta-feira (12), o compromisso com o modelo ‘Zona Franca’.



“Muitas vezes, este modelo é atacado injustamente pelo restante do Brasil, mas eles não têm noção do que isto representa para o Brasil e para o Norte. Eu sei das nossas dificuldades, das nossas carências de infraestrutura e os nossos dramas. Quero reassumir publicamente o compromisso com o modelo de desenvolvimento da Zona Franca de Manaus e das áreas de livre comércio”, revela

Alcolumbre pediu ajuda dos parlamentares para proteger contra qualquer investida. “Esses ataques podem vir na reforma tributária, mas nós estaremos atentos para não deixar se concretizar, pois confiamos neste modelo. E eu peço ajuda de vocês para defender este modelo que está assegurado na constituição”.

Ele ainda comemorou os R$ 500 milhões de investimentos da Honda. “São mais de 4,5% de crescimento na riqueza deste modelo. É esta confiança desta empresa que faz que todos nós do parlamento brasileiro estejamos atentos às legislações que estão tramitando. A confiança é tudo. E Honda mostrou que confia no Brasil”.

A Moto Honda da Amazônia comemora a produção de sua motocicleta número 25 milhões, tornando-se a primeira fabricante de veículos a atingir tal marco no país. A conquista foi protagonizada pela recém-lançada CG 160 Titan S, versão do primeiro modelo produzido pela empresa no Brasil.

A empresa, em fevereiro do ano passado, investiu na ordem de R$ 500 milhões até 2021 na fábrica de Manaus e quer promover uma completa transformação na cadeia produtiva: melhorias significativas em termos de logística, avanços tecnológicos, maior eficiência e, consequentemente, maior competitividade e aumento na produção.