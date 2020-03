Vídeo: Iranduba apresenta o maior número de casos de corrupção no AM

Iranduba é o município mais próximo da capital | Foto: Reprodução

Iranduba - A população do município de Iranduba (distante 19.87 km em linha reta de Manaus) tem vivenciado diversos casos de corrupção. Recentemente, mais um caso foi descoberto durante tentativa de contração de serviços.

O município é o mais próximo de Manaus e onde se registram os piores casos de corrupção do Estado. O mais recente foi a tentativa de contratação de uma empresa de transporte escolar, que teve o processo barrado pelo Ministério Público (MP), em função dos inúmeros vícios existentes na licitação.

As denúncias chegam até a Câmara Municipal dos vereadores. Dos 13 parlamentares, apenas um se intitula como parte da oposição ao executivo. Foi dele que partiu o pedido de cassação de mandato do prefeito de Iranduba, Chico Doido, por um suposto desvio de R$ 4,2 milhões do fundo previdenciário.

Na sede do Legislativo, a reportagem procurou o presidente da Câmara, Josué Lomas, este aparece em um vídeo, sendo ameaçado pelo prefeito de que seria o próximo a ser preso (em alusão a apreensão do vereador Pedro Paulo Castro de Almeida, detido em flagrante recebendo propina). Questionado sobre o assunto, o presidente da casa desconversou.

O prefeito Chico Doido ameaça Josué Neto, presidente da Câmara. | Foto: TV Em Tempo

O problema de má administração se estende aos distritos. Em Cacau Pirera, uma merendeira da prefeitura reclama da falta de apoio logístico e de alimentação para os funcionários das escolas. Ela informou aos vereadores sobre o esquema de desvio previdenciário.

Confira a reportagem da TV EM TEMPO:

Veja a reportagem | Autor: Alex Costa/ TV Em Tempo

*Texto WEB: Marhia Edhuarda Bessa