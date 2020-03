Denúncias contra MAP repercutem na ALEAM

Manaus - Os deputados estaduais Álvaro Campelo (Progressistas) e João Luiz (Republicanos), denunciaram na manhã desta quinta-feira (12), na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) a empresa aérea MAP por supostas irregularidades.

De acordo com o deputado Álvaro Campelo, as irregularidades da MAP surgiram desde a venda da agência, para a Passaredo Linhas Aéreas. Outra denúncia diz respeito às rescisões trabalhistas, que não estariam sendo pagas aos funcionários.

O deputado estadual João Luiz (Republicanos), por meio da Comissão de Defesa do Consumidor da Aleam, irá acionar a Justiça contra a empresa aérea MAP por conta dos atrasos e cancelamentos de voos ao interior do Estado, sem comunicação prévia e ressarcimento aos consumidores.

Segundo o parlamentar, a empresa foi notificada a comparecer à CDC/Aleam para prestar esclarecimentos acerca da suspensão dos voos, e apresentar uma solução para o problema. “Entramos em contato com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e verificamos um aumento de quase 30% no registro de voos cancelados pela MAP. A empresa tem de prestar esclarecimentos e resolver esse problema. Do jeito que está não pode ficar”, afirmou João Luiz.

Ainda na discussão, o deputado estadual Álvaro Campelo (Progressistas) voltou a expor em tribuna anormalidades da empresa, desta vez denúncias de ex-funcionários da MAP que não estão recebendo devidamente as rescisões trabalhistas. “De acordo com denúncias feitas a mim por ex-funcionários da MAP, esses pagamentos estão sendo realizados a conta gotas, os prazos não estão sendo cumpridos e, desde março do ano passado, a empresa não recolhe o INSS e FGTS desses funcionários”,

disse Campelo.

O deputado ressaltou o anúncio feito na tribuna que, na próxima terça-feira (17), uma Cessão de Tempo, de sua autoria, será realizada para que os ex-funcionários da empresa relatem todas as ilegalidades no plenário da Assembleia Legislativa. Em seguida, Campelo irá protocolar a denúncia no Ministério Público do Trabalho (MPT).

A Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/AM) também ingressou, na última terça-feira (03), na Justiça Federal com Ação Civil Pública (ACP), apresentando pedido de dano moral coletivo contra a companhia.

Durante um dos discursos, foi levantada a questão que a MAP foi comprada pela Passaredo, empresa que passou por um processo de recuperação judicial e, de acordo com os funcionários que fizeram denúncias aos deputados da Assembleia Legislativa, supostamente quem pagou pela compra da MAP foi a empresa Gol Linhas Aéreas, no valor de vinte e sete milhões.





Entenda o caso

No dia 20 de outubro, a MAP cancelou operações nos aeroportos amazonenses de Eirunepé, Coari e Tefé, bem como na cidade de Porto Trombetas, localizada no Pará. A companhia alegou que a interrupção dos voos se deu por restrições na infraestrutura aeroportuária.

Diante dos cancelamentos sem precedências, uma comitiva de deputados entre estaduais e federais, senador Omar Aziz e a presidente da Amazonastur, Rosilene Medeiros, se reuniram, no ano passado, na sede da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) em Brasília.

A situação parecia ter tomado um destino diferente, mas, em 2020, a MAP já estava sendo negociada pela Passaredo, porém outras denúncias voltaram a surgir pelos ex-funcionários da empresa.

A editoria tentou contato pelos números disponíveis da MAP e Passaredo, mas, até o final dessa matéria, não houve retorno das empresas