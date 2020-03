Governo ainda irá avaliar realização do Festival de Parintins

Manaus - Durante a coletiva de imprensa na sede do governo do Estado, nesta quinta-feira (12), o Governador Wilson Lima (PSC), respondeu aos questionamentos dos jornalistas sobre as especulações de cancelamento do festival de Parintins. O governador evitou falar em cancelamento ou adiamento da festa e foi cauteloso ao dizer, que é preciso esperar novas definições.

Nas redes sociais, internautas tem se questionado a respeito da realização do evento no município de Parintins, a 369 km distantes de Manaus. O evento tem visibilidade internacional e atrai anualmente turistas de várias regiões do Brasil e de outros países.

“Nosso comitê está reunido neste momento para saber quais medidas vamos tomar nos próximos dias, em relação a eventos com aglomeração de mais de 500 pessoas. Principalmente em eventos que atraiam convidados de outras regiões, onde há incidência do coronavírus. Em relação à Parintins, nós precisamos esperar um pouco mais para saber como a situação do coronavírus vai se comportar. Por enquanto, está tudo ok. O Amazonas tem um caso suspeito e o resultado deve sair amanhã”, explicou Wilson.

Prefeito desmente

No fim da tarde desta quinta-feira (12) em áudio que circula nas redes sociais, o prefeito de Parintins, Bi Garcia negou que já tenha ocorrido decisão de cancelar a festa, desmentindo outro áudio informando que a decisão já teria sido tomada pelo governo do Estado e pela Prefeitura de Parintins.

Campus Party cancelado

Na tarde desta quinta-feira (12) foi anunciado o adiamento da edição do Campus Party Amazônia. A organização do evento e o Grupo Transire comunicaram oficialmente o adiamento do festival, previsto para acontecer entre 18 e 22 de março.

De acordo com a organização, a medida foi tomada em razão do agravamento da situação provocada pelo Coronavírus, que tem causado decisões similares em todo mundo.