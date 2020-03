PT decidirá candidato para a disputa pela prefeitura de Manaus

José Ricardo realizará nesta sexta-feira (13), a inscrição como pré-candidato do PT a prefeito de Manaus. | Foto: Divulgação

Manaus - A escolha do candidato para disputa pela Prefeitura de Manaus conta com dois candidatos do Partido dos Trabalhadores (PT). A legenda precisará escolher entre o deputado estadual Sinésio Campos e o deputado federal José Ricardo, pertencentes a sigla.



A escolha está sendo feita por alguns grupos de delegados do partido, um desses é liderado pelo vereador Sassá da Construção Civil.

O parlamentar municipal frisou que, apesar da divisão entre as intenções de votos nos grupos que apoiará um dos pré-candidatos, ainda não há preferência definida por nenhum dos dois. “Caberá ao nosso grupo decidir o resultado que acontecerá dia 04 de abril", disse Sassá.

De acordo com dados de pesquisas eleitorais, o deputado federal do PT, José Ricardo está mais bem posicionado para conquistar a cadeira da Prefeitura de Manaus.

José Ricardo realizará nesta sexta-feira (13), a inscrição como pré-candidato do PT a prefeito de Manaus. No ato de sua inscrição, entregará aos dirigentes do Diretório Municipal do PT abaixo-assinado, contendo mais de 500 assinaturas de filiados em Manaus e, da sociedade que apoiam a sua candidatura para o pleito deste ano.





