‘Saímos dessa reunião com mais um soldado da ZFM’, diz Wilson Lima

Manaus - A reunião com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (MDB), convocada pelo governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), na tarde desta quinta (12), teve como finaidade, segundo o governo, propor soluções em defesa do modelo econômico da Zona Franca de Manaus (ZFM).

A pauta do encontro reuniu vários parlamentares da bancada amazonense na Câmara federal e estadual, bem como do Senado.

“Convocamos a bancada parlamentar e o setor produtivo, para expor nossa preocupação em relação a ZFM e como podemos proteger o modelo econômico no âmbito da reforma tributária. Técnicos da Sefaz, também realizaram uma apresentação do cenário que vislumbramos diante de várias situações, que incluem o impacto da epidemia do coronavírus e da queda do petróleo. Entreguei ao presidente do Senado, uma proposta com ações que acreditamos não interferir no modelo ZFM. Obviamente, é uma proposta passiva de ajustes, tanto pelo Senado, quanto pela nossa bancada”, explicou Lima.

O governador mencionou as medidas de monitoramento adotadas pelo comitê, para avaliar decisões relacionadas a ZFM nas Casas legislativas e agradeceu o apoio e disposição de Alcolumbre frente as ações favoráveis ao Polo Industrial de Manaus (PIM). “No ano passado, criamos um comitê para monitorar todas as decisões tomadas em Brasília, que poderia de alguma forma afetar modelo ZFM. Também estamos montando uma estrutura semelhante em São Paulo, sob a coordenação de Pauderney Avelino (DEM), para fazer essas articulações junto com empresário e empresas. Além de montarmos outra estrutura em Brasília; para dar suporte aos parlamentares, técnicos da Sefaz e outros técnicos independentes, para dar sugestões e contribuições referentes a ZFM. Saimos dessa reunião com mais um soldado da ZFM, ganhamos mais um parceiro, Davi em muitos momentos, já havia manifestado seu compromisso conosco. Que possamos lutar juntos, para preservar nosso modelo econômico”, conclui Wilson.

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, demonstrou estar aberto a discutir a reforma tributária sob a perspectiva da ZFM. E ainda mencionou a importância dos Senadores Omar Aziz (PSD) e Eduardo Braga (MDB), na tomada de decisões e esclarecimentos sobre a questão no congresso. “Nosso papel como casa da Federação é de proteger os estados, pois ao fazer isso, protegemos também a sociedade brasileira. Quero registrar a importância e meus agradecimentos aos senadores Omar Aziz, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado; e de Eduardo Braga líder do MDB no senado. Ambos tem apoiado incondicionalmente a condução da nossa missão. E oo longo do ano passado, foram fundamentais para que pudéssemos entender estas questões e posicionar com clareza o Parlamento brasileiro, quanto as nossas obrigações”, comentou Alcolumbre.

Davi ainda afirmou que a Comissão Mista Especial de Acompanhamento vai ouvir o Governo para decidir o caminho a ser seguido. Ressaltando, ainda, a importância da ZFM para a preservação da floresta amazônica. “Nós temos neste modelo a possibilidade de preservar a floresta, preservar nossas riquezas e, ao mesmo tempo, gerar emprego, melhorar a qualidade de vida e desenvolvimento para uma região importante. Saio daqui mais convencido, como mais um soldado na defesa ao lado de vocês amazonenses”, finalizou o presidente do Senado.

Ações

Em nota, o Governo do Amazonas propõe, entre outros pontos, a definição de garantia de concessão de benefícios fiscais à ZFM e outros instrumentos necessários à manutenção de vantagem competitiva do Polo Industrial de Manaus (PIM). Além disso, propõe a garantia ao Amazonas, até 2073, de recursos atualizados equivalentes à perda de arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) decorrentes das mudanças da reforma que impactem a ZFM.