José Ricardo lança pré-candidatura à Prefeitura de Manaus

José Ricardo contou alguns dos seus projetos para Manaus | Foto: Naylene Freire

Manaus - O Partido do Trabalhadores lançou, na tarde de sexta-feira (13), o atual deputado federal José Ricardo como pré-candidato à Prefeitura de Manaus. A imprensa foi convidada para cobrir o ato de registro da pré-candidatura. O anúncio foi feito na sede do Partido dos Trabalhadores (PT), localizada na Avenida Constantino Nery, Centro da capital amazonense.

José Ricardo foi o segundo político a anunciar a pré-candidatura somente nesta sexta. Pela manhã, o deputado federal Capitão Alberto lançou seu nome ao cargo majoritário pelo Republicanos.

Eleito o deputado federal mais votado no estado do Amazonas na última eleição, o "homem da Kombi", como é conhecido, ganhou popularidade na capital por fazer discursos em cima do carro nas proximidades de terminais de ônibus da cidade.

Cristiane Sales | Foto: Naylene Freire

Para a militante Cristiane Sales, não existe em Manaus político mais preparado para assumir o cargo de prefeito do que o petista.

"Eu sou da periferia de Manaus e a nossa cidade precisa de um candidato com esse perfil. Precisamos da voz aos mais simples, mais pobres, ao povo da periferia e aos sem teto. Com ele nós temos a opção de mudança”, afirmou Cristiane.

Militantes que almejam o cargo de vereador pelo PT também lançaram as pré-candidaturas. Um dos filiados mais conhecido do PT no Amazonas, João Pedro, apoia a candidatura do companheiro de partido. João, que já foi presidente estadual do partido, explica o motivo de apoiar José Ricardo.

João Pedro já foi presidente do PT | Foto: Naylene Freire

“Ele está preparado para ser prefeito em Manaus. O José Ricardo tem anos de experiência e como político não deixa a desejar. Ele é respeitado pelo povo, e sempre vai para rua ouvir a população amazonense”.

"Em tempos de guerra, a esperança é o vermelho!". Esse era o grito de guerra dos militantes durante a solenidade. Na ocasião, José Ricardo contou alguns dos seus projetos para Manaus.

“Precisamos de uma Manaus que cuide das pessoas, das prioridades como: as mulheres, idosos, crianças e indígenas. Tenho planos para melhorar o transporte público. Hoje em nossa cidade não temos transparência. Precisamos mudar essa realidade, trabalhar com prestação de contas. Uma Manaus que ouça as minorias, uma cidade segura. Os meus planos de melhorias para a capital são muito grandes e eu conto com o apoio do povo” disse o pré-candidato.