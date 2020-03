Ministro Luís Barroso fará palestra magna em Manaus

Manaus - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), professor-doutor Luís Roberto Barroso, fará a abertura na próxima segunda-feira (16), do ano Letivo da Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas (ECP/TCE-AM). Na aula magna o ministro falará sobre "Um Olhar sobre o Mundo e sobre o Brasil à luz do Direito”.

A aula magna será transmitida, ao vivo, pelas redes sociais da Corte de Contas. Com a coordenação da conselheira Yara Lins dos Santos, a abertura do ano letivo da ECP terá cinco dias de programação. Dentre as temáticas abordadas no decorrer do evento estarão “Finanças e Contabilidade Pública”, “Aposentadoria e Pensões”, “Obras Públicas”, “Previdência no Setor Público”, “Pedaladas Fiscais” e Segurança da Informação, entre outros.

As inscrições para participar do evento podem ser feitas por meio do site https://moodle.tce.am.gov.br. Além de autoridades e servidores públicos, membros da sociedade civil e estudantes poderão se inscrever. A participação renderá certificados aos presentes.

O presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello, ressaltou a importância da ECP no âmbito do controle externo das contas públicas e reafirmou o papel pedagógico do Tribunal durante a sua gestão.

“Iniciaremos as atividades do nosso braço pedagógico – a ECP – com uma aula do ministro Luís Barroso, um jurista extremamente respeitado internacionalmente e que faz parte da Corte que é a guardiã da nossa Constituição Federal. Isso ressalta a importância que a Escola de Contas terá na minha gestão. O Tribunal de Contas será altamente pedagógico nos próximos dois anos, capacitando os jurisdicionados a prestar contas de forma correta dos recursos públicos e os servidores públicos a fiscalizar corretamente os dados informados. Mas, puniremos quem não cumprir a legislação”, afirmou o presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello.