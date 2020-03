Defensor geral Ricardo Paiva defende gestão para população carente

Manaus - O defensor público geral do Estado, Ricardo Paiva, recém empossado na Defensoria Pública do Estado (DPE), em entrevista ao EM TEMPO destacou o interesse de criar um setor de Ciência de Dados (Data Science) para que a Defensoria ajude na proposição de políticas.

O Defensor também falou sobre novos desafios para dar continuidade aos trabalhos dos últimos quatro anos.

Ricardo Paiva, antes de assumir a função, atuava como diretor de Planejamento da DPE-AM. Ele Trabalha na defensoria desde 2002, quando ingressou como estagiário, passou ser assessor jurídico no cargo de provimento em comissão, antes de ser empossado defensor público em 2005.

A eleição que elegeu Paiva como novo defensor geral, foi realizada em novembro do ano passado, contou com a participação de 100 defensores e recebeu 88 votos.

Em Tempo: Quais são as prioridades da sua gestão para o ano de 2020?

Ricardo Paiva: É compreender a necessidade macro dos nossos assistidos e propor políticas públicas. A ideia é fomentar o setor de Tecnologia da Informação para que tenhamos a exata noção de para onde devemos seguir. Assim, vamos fomentar uma atuação estratégica e mostrar para a sociedade de uma forma geral que a Defensoria é para todos.

ET: Seu antecessor conseguiu importantes avanços para a DPE. Quais os desafios o senhor visualiza para a sua gestão?

RP: Na gestão anterior houve diversos destaques, fazendo que a DPE experimentasse uma fase inovadora. Fiz parte desse processo à frente da Diretoria de Planejamento e, entendo que podemos continuar avançando. Há necessidade de ampliar nosso alcance, chegar à população mais carente no interior do Estado. Para isso precisamos superar barreiras que vão além das dificuldades geográficas do Amazonas.

ET: O que representa a presença da Defensoria no interior do Estado?

RP: A Defensoria é uma agente de transformação porque promove cidadania para a população carente que precisa de assistência jurídica. No interior essa realidade é ainda mais difícil. A partir do momento que a Defensoria está no interior, a população passa a ter acesso para a efetivação de direitos garantidos pela Constituição. Isso mostra que a presença no interior é uma necessidade para a garantia de direitos. Fechamos 2019 com cinco polos no interior, o que fez com que a Defensoria Pública ficasse ao alcance de 70% da população amazonense. O processo de interiorização vem desde 2017 e, nossa meta é implantar o total de 12 polos.

ET: A crise fiscal implica no projeto de ampliar a presença da Defensoria o interior?

RP: O cenário orçamentário desfavorável reflete de forma maior na Defensoria porque quanto menos recursos, maior a demanda de atendimentos. Ou seja, a realidade é inversamente proporcional e precisamos equilibrar essa equação. Mas, entendemos que, a partir do momento que a Defensoria chega a um novo município, todo o trabalho de cidadania pela promoção de direitos passa a ser oferecido a essa parcela da população.

ET: A DPE tem alto índice de resolutividade, mediação e conciliação. Como será sua gestão sobre esses aspectos?

RP: Não são apenas índices, mas a postura da Defensoria que será mantida e ampliada. É nosso papel e nossa marca visto que a Defensoria é um instrumento de acesso à Justiça, isso não significa necessariamente ter que chegar ao Poder Judiciário. Uma conciliação tem um resultado mais efetivo para as partes envolvidas quando chegamos ao denominador comum, porque gera a sensação real de justiça. Sem falar na redução de custos, já que isso gera economia para o Estado, quando essa demanda não é levada para o Judiciário.

ET: Com o alto índice de depressão que temos visto, há algum projeto para melhorar a satisfação no ambiente de trabalho?

RP: Essa é uma das nossas principais preocupações. Quem atende o público precisa estar bem, feliz, satisfeito com o que faz até para prestar o serviço com qualidade. Por isso, vamos voltar o nosso olhar para a qualidade de vida dos nossos colaboradores. No final de março, lançaremos um calendário de atividades, em comemoração aos 30 anos da Defensoria. Nessa programação, constam diversas ações voltadas para o público, funcionários e defensores. Além disso, estamos fechando parceria com a SEC, que vai proporcionar aos servidores um encontro com a cultura do Amazonas.

ET: Uma exposição produzida pela Defensoria retrata a violência contra a mulher, como a Defensoria lida com assunto?

RP: A exposição idealizada pela defensora pública Pollyana Vieira, é um retrato dos números e foi produzida exatamente para que as pessoas entendam que não se trata apenas de “mais um dado”. Não é ficção. Não é filme de terror. É realidade. A cada 15 minutos, quatro mulheres são agredidas no Brasil. No ano passado, a cada sete horas, uma mulher foi assassinada pelo fato de ser mulher. A sociedade brasileira não pode se conformar com esses números. A Defensoria não se conforma e, seguirá lutando contra a violência de gênero e promovendo conscientização, especialmente dentro das escolas.

ET: Há instituições que estão tomando providências relacionadas à pandemia do Coronavírus, a DPE suspenderá os serviços?

RP: Não há previsão de suspensão de serviços. Mas já temos um plano de ação caso haja essa recomendação da pasta competente, que é a Secretaria de Estado da Saúde (SUSAM). Já baixamos um ato normativo com todas as recomendações, inclusive, determinando que servidores em viagem de férias sejam submetidos a uma “quarentena” por 14 dias. Se apresentar febre ou sintomas característicos da doença, a orientação é que a chefia imediata seja comunicada e que um serviço de saúde seja procurado imediatamente. Além disso, já lançamos campanha interna de conscientização.

ET: A crise que o Brasil vive deve se acentuar ainda mais por causa do Coronavírus, o que certamente afetará a arrecadação?

RP: Vamos torcer para que a arrecadação não seja afetada. De todo modo, já estamos tomando medidas de austeridade para economizar recursos e manter a qualidade do serviço.