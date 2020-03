Prefeito de Parintins anunciará plano de prevenção contra o Coronavíru

Manaus - Avisos dados pelo Ministério da Saúde durante essa semana e, o primeiro caso no Amazonas de pessoa contaminada com o Covid-19, popularmente conhecido como “Coronavírus”, todos os Órgãos, instituições e secretárias de diversos municípios, atenderam as orientações para prevenção e combate da proliferação do vírus.



O prefeito de Parintins, Bi Garcia (PSDB), anunciará em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (16), as adequações que o povo parintinense vai precisar ajustar a realidade, para não haver casos da Covid-19 na cidade. Uma das pautas a ser levantada, será a do festival de boi bumbá, que ocorrem em junho, todos os anos.

Na cidade parintinense só houve uma suspeita, mas foi descartada pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS), porém, por ser uma das cidades mais visitadas no Estado, rota de turismo nacional e internacional, as medidas são necessárias e importantes para não afetar a economia e turismo do município.