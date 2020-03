Deputado solicita retorno do 'Banco de Leite' para Instituto da Mulher

Atualmente o Instituto da Mulher Dona Lindu (IMDL) é referência nos atendimentos em obstetrícia, mastologia e ginecologia no Norte do Brasil | Foto: Divulgação

Manaus - O deputado estadual Álvaro Campelo (Progressistas) esteve nesta segunda-feira (16), visitando Instituto da Mulher Dona Lindu (IMDL), na Zona Centro-Sul, local para fiscalizar os atendimentos e ouvir as demandas da maternidade. Durante a inspeção, o parlamentar identificou a necessidade da ampliação do número de leitos e o retorno do Banco de Leite, que auxilia na alimentação dos bebês prematuros recém-nascidos da capital e interior do Amazonas.



O deputado levou todas as demandas ao conhecimento do secretário de Estado de Saúde (Susam), Rodrigo Tobias. “Estive hoje no Instituto da Mulher Dona Lindu, para verificar como estão os atendimentos na unidade, bem como ouvindo as demandas das pacientes, que serão levadas à Susam. Também já solicitei ao Governo do Estado para que o "Banco de Leite" retorne para a instituição”, garantiu Álvaro Campelo.

O deputado levou todas as demandas ao conhecimento do secretário de Estado de Saúde (Susam) | Foto: Divulgação

De acordo com o Diretor Geral do Instituto da Mulher, Dr. Mauro Miralha, a principal necessidade do Instituto é a volta do Banco de Leite que, segundo ele, foi transferido há três anos para a Maternidade Estadual Balbina Mestrinho. “A visita do deputado Álvaro Campelo em vir até aqui e se preocupar com nossas demandas nos alegra muito, porque estamos aqui para atender e dar nosso melhor para as mulheres do Amazonas, e entre as solicitações feitas, foi o retorno do nosso Banco de Leite”, afirmou Miralha.



Atualmente o Instituto da Mulher Dona Lindu (IMDL) é referência nos atendimentos em obstetrícia, mastologia e ginecologia no Norte do Brasil, além de ser responsável por realizar 186 cirurgias em mulheres do interior e 700 partos mensalmente.

