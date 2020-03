Câmaras do interior se mobilizam contra coronavírus

Manaus – As câmaras dos municípios do Amazonas, anunciaram nesta segunda-feira (16), em reunião com Secretaria Municipal de Saúde e vereadores, as ações preventivas contra o covid-19. Apesar de não haver nenhum caso da doença registrado, o poder executivo e legislativo do interior, assim como o da capital, restringirá acesso do público externo às plenárias, além de proibir viagens dos parlamentares, para locais que apresentem casos de coronavírus.

O Presidente da Câmara de Itacoatiara, Aluísio Isper Neto (PSD), vai fazer mutirão com todos agentes de saúde no município. “A ideia é mobilizar por meio da campanha de saúde, para que as medidas de proteção sejam praticadas por todos os cidadãos. Vamos distribuir também álcool e gel para as áreas periféricas de Itacoatiara”, disse Aluísio.

Na terra da ciranda, os vereadores da Câmara Municipal de Manacapuru (CMM), reuniram com o corpo técnico de saúde e, em seguida, divulgou para a população as diversas medidas de prevenção do Coronavírus. O parlamentar municipal destacou que a Unidade Básica de Saúde (UBS) fluvial, vai funcionar como base para os primeiros casos suspeitos da doença.

O vereador de Manacapuru, Tchuco Benicio (PTC), falou dos principais pontos da reunião também realizada nesta manhã de segunda. “A UBS fluvial estará funcionando como polo de atendimento de casos confirmados e casos que também precisarem de isolamento. Shows de grandes portes estão suspensos até a segunda determinação. Transporte intermunicipal a exemplo de ônibus e táxi, vão ter maior fiscalização”, explica o parlamentar.

Benicio ainda ressalta o cancelamento do transporte universitário que, será cancelado a partir desta terça-feira (16), em Manacapuru. “Lembrando que uma boa parte das aulas nas universidades estão canceladas em Manaus”, finaliza o vereador.

Já em Parintins, a vereadora Vanessa Gonçalves (Progressistas), disse que foi realizado o ato da mesa na presença de vereadores e funcionários da Câmara Municipal de Parintins (CMP). Durante as tratativas das medidas que a Casa vai ter, uma delas é a permanência das sessões ordinárias, as quais acontecem só na segunda-feira e terça-feira.