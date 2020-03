Deputado federal pede liberação emergencial das emendas para saúde

Manaus - Com o objetivo de contribuir para enfrentamento à pandemia de Coronavírus, o deputado federal José Ricardo (PT), enviou ontem (17), requerimento ao Ministério da Saúde (MS) cobrando providências legislativas, necessárias para a revogação da Emenda Constitucional nº 95/2016 que, reduziu os investimentos da saúde pública, bem como a prioridade na liberação de todas as emendas parlamentares que destinam recursos financeiros para a saúde.

O parlamentar justifica que essas medidas ajudarão Prefeituras e Governos de Estados, pois seriam quase R$ 4 bilhões a mais para o Brasil. Só para o Amazonas seriam mais de R$60 milhões para saúde do Estado. José Ricardo (PT) deverá fazer a mesma solicitação à Mesa Diretora da Câmara Federal.

De acordo com o MS, no Brasil são 234 casos e, hoje, a primeira morte foi confirmada, no estado de São Paulo. Em Manaus, duas pessoas foram confirmadas com a doença, além de várias suspeitas. “Se não houver medidas drásticas de proteção no Brasil, o número de casos irá aumentar. Muitos estados brasileiros já decretaram estado de emergência, inclusive, no Amazonas”, destaca José Ricardo.

No início do ano, alertando sobre uma possível epidemia, o deputado federal petista, enviou requerimento ao Ministério da Saúde, cobrando ações necessárias para intensificar as ações de vigilância, controle e fiscalização em voos internacionais, bem como as informações a respeitos de quais providências estavam sendo adotadas na época para evitar a proliferação desse vírus no Brasil.

José Ricardo também demonstra preocupação com as pessoas desempregados e, que atuam na informalidade. “Com a paralisação de muitas atividades muitas pessoas não vão ter como se alimentar. Diferente de quem é funcionário e tem seu salário garantido. Sei que todos podem ser atingidos pela doença, mas sem dinheiro para o básico tudo piora. Há apreensão de todos os lados e, até o momento, o Governo Federal tem mostrado poucas ações e interesse no assunto”, ressaltou o parlamentar.