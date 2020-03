TRE-AM estabelece normas de atendimento para evitar COVID-19

Manaus – Com a incidência de casos de transmissão do coronavírus no Estado, a corte do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), definiu mudanças no método de atendimento da Central, para proporcionar segurança aos eleitores e atendentes.

Ainda que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não tenha alterado o calendário das eleições 2020, o TRE-AM não pôde suspender as atividades de atendimento, mantendo as atividades e definindo novas diretrizes para o atendimento aos eleitores.

Nesse momento, todos os eleitores que desejarem ser atendidos deverão agendar. Serão mantidos todos os atendimentos já agendados e está estabelecido um limite de 400 atendimentos/dia, que é a capacidade máxima de atendimento para que se evite aglomeração de pessoas.

O eleitor deverá chegar no máximo meia hora antes do horário marcado, pois antes disso não poderá entrar no salão de atendimento. Quem chegar meia hora depois do horário não será atendido. Essas medidas visam manter sempre um máximo de 8 pessoas no salão, já que as cadeiras foram rearranjadas para que se mantenha uma distância mínima de 2 metros entre as pessoas. Todos deverão realizar a limpeza das mãos com álcool em gel.

Os cidadãos que comparecerem e pertencerem a qualquer dos grupos de risco (como pessoas com mais de 60, grávidas e pacientes crônicos) terão prioridade no atendimento. O Juiz titular do TRE-AM apelou para quem comparecer ao órgão, não trazer acompanhantes, pois não poderão entrar na sala de atendimento. Segundo a informação, essas medidas visam proporcionar um ambiente o mais seguro possível para quem for atendido.

*Com informações da assessoria