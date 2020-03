Policiais Militares receberão EPI para prevenção do Covid-19

As pessoas diagnosticadas com coronavírus que se recusarem a cumprir o período de quarentena serão obrigadas por força policial a respeitar a orientação médica. Por isso, o deputado federal, Capitão Alberto Neto (Republicanos 10), enviou um ofício ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, o pedido de fornecimento de insumos para os agentes de segurança pública que tiverem contato com pacientes.

“Os nossos policiais terão que obrigar as pessoas a voltarem ao isolamento, então é necessário que eles estejam protegidos com acesso a máscaras, álcool gel e todos os materiais que, ajudem a evitar contaminação em outras pessoas com o coronavírus durante o exercício da profissão”, explicou o parlamentar federal.

Os policiais estão inseridos nas categorias de serviços indispensáveis à sociedade, não podendo paralisar as atividades. Além disso, os agentes de segurança pública, entram em contato direto com muitas pessoas. Diante do risco de contaminação é preciso garantir aos mesmos acessos imediatos aos equipamentos de proteção gratuita.

“Entre os itens estão máscaras, luvas descartáveis e álcool gel 70%. O equipamento de proteção estarará em lugares estratégicos dentro das viaturas policiais, quartéis e demais departamentos de polícia. A atitude é seguir em situações como que, vive a Itália. É preciso adoção de procedimentos para o manuseio de corpos”, disse Capitão Alberto.

Alberto Neto também questionou o ministro sobre a possibilidade de as forças de segurança atuarem, em conjunto com as Forças Armadas, caso o país decrete estado de calamidade pública por conta do novo coronavírus. “O fato é que estamos convivendo com uma pandemia e todas as medidas preventivas devem ser avaliadas e executadas em todo Brasil. O país precisa se unir, não havendo quaisquer empecilhos que inviabilizem a prevenção e o controle”, finaliza o parlamentar.

Casos

O estado do Amazonas possui um caso confirmado de coronavírus, uma mulher de 39 anos que veio da Inglaterra e, mais cinco casos sendo acompanhados, outros 27 pacientes já tiveram o vírus descartado. No Brasil, são 370 casos positivos e três mortes em decorrência da doença.

Mundo

Em diversas partes do mundo já foram detectados 156 países ou territórios, enfrentando a pandemia da Covid-19. Segundo os dados da Universidade Johns Hopkins, acompanha o avanço dessa doença desde o começo que foi na China, os números de casos confirmados passam de 200 mil pessoas infectadas, levando a óbito o total de 8.008 mortes pelo coronavírus.

A China ainda segue como o país com maior número de casos confirmados da doença, que está em 81.102 com casos confirmados e 3.241 casos de morte, porém, há cada vez mais com pessoas diagnosticadas ou vítimas da Covid-10 na Europa, dentre essas estão: Juntas, Itália, Espanha, França, Alemanha e Suiça somam 65.495 infectados. Há outros países europeus com mais de 2 mil testes positivos para o coronavírus.

Nos Estados Unidos o vírus já chegou a todos os 50 estados. Cerca de 6.496 já foram diagnosticadas com covid-19 no território americano e 114 delas morreram.