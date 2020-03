Central de atendimento do TRE-AM suspende atividades

Em decorrência as recomendações do Ministério da Saúde, as Centrais de Atendimento ao Eleitor (CATE) do Tribuna de Justiça do Amazonas (TCE), tem a partir desta quarta-feira (19), todas as suas atividades suspensas.

Nos Cartórios e Postos eleitorais do Amazonas serão atendidos apenas os casos em que seja comprovada a urgência do atendimento.

Os eleitores que regressarem do exterior e queiram regularizar a sua situação deverão utilizar o sistema JUSTIFICA, no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na aba “Eleitor e Eleições/justificativa Eleitoral”.

Os Chefes dos Cartórios Eleitorais definiram como casos de urgência no atendimento os elencados a seguir: Conta bancária bloqueada; matrícula em faculdade; benefício suspenso; posse em serviço e emprego público; emprego na iniciativa privada; problema no CPF.

Medidas

A Diretoria geral do Tribunal editou a Portaria TRE-AM n. 166/2020, estabeleceu medidas temporárias, em complementação às já definidas na Resolução aprovada.

Além de medidas que envolvem o trabalho interno, afastando os servidores que estão incluídos nos grupos de risco e estabelecendo rodízios para que seja diminuída a concentração de pessoas, a Portaria também estabeleceu medidas que estabelecem restrições ao atendimento à população, em consonância com as recomendações dos órgãos de saúde