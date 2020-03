Sassá da Construção Civil oficializa pré-candidatura à PMM

O vereador Sassá da Construção Civil (PT) confirmou ontem (19), sua pré-candidatura à Prefeitura de Manaus nas eleições municipais deste ano, pelo Partido dos Trabalhadores (PT).

O ato de registro foi realizado na sede do partido e teve a presença de dirigentes municipais e filiados da sigla.

Sassá afirmou que Manaus precisa de um prefeito que além de ter experiência, saiba dialogar com todos os segmentos da sociedade, e que sua pré-candidatura carrega esses princípios. "Nossa gestão na Câmara Municipal de Manaus sempre valorizou os trabalhadores e acredito que essa experiência pode ser algo positivo na prefeitura. A pré-candidatura não é minha, e sim do povo. Manaus precisa de alguém que tenha preparo e reconheça a classe trabalhadora", disse o parlamentar.

Essa é a terceira pré-candidatura lançada pelo PT, que também tem o deputado federal José Ricardo e o deputado estadual Sinésio Campos na lista de possíveis representantes da legenda na disputa pela prefeitura. A escolha do candidato oficial será feita por delegados do partido no próximo 4 de abril.